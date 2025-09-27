手機回收月將啟動 新北環保局曝：秤重賣給廠商一隻僅值這個錢

手機含有貴金屬及有害重金屬，隨意棄置會造成環境污染及資源浪費，為鼓勵民眾回收舊手機，環境部把每年10月訂為手機回收月。新北環保局去年活動期間回收近7千支舊手機，環保局表示，舊手機回收後秤重變賣給合格廠商，再進行後端拆解等處理程序。

環保局循環資源科長鄧筱光說，舊手機原本就屬於日常的回收品項，但因回收數量不多，通常被歸類為資源回收物「雜項」類，隨同與燈管等交由合格廠商，並與秤重方式變賣，隨各回收地點不同，每公斤變賣價格從2.21元到2.43元不等，以目前手機重量推估，「確實回收一隻舊手機賣不到1元」。

鄧筱光表示，舊手機變賣後的費用則會回到市庫，雖舊手機回收價格非常低，每年數量有限，但重點在宣導民眾不應隨意棄置，甚至當垃圾丟棄，此舉恐因手機內電池被當垃圾處理壓縮起火引發危險，同時也造成環境汙染。

為鼓勵民眾回收舊手機，今年環保署也祭出抽獎活動，只要回收就有機會抽中價值4800元的48萬環保綠點，共計10名。另環保局也從10月1日至15日推出早鳥加碼獎勵，回收舊手機可贈送衛生紙。

環保局觀察，過去就有長輩會拿家中好幾隻舊手機來兌換環保衛生局，至於回收的品牌非常多，不過因蘋果舊機折新機價格較高，確實比較不會出現在回收地點。

至於環境部要求回收手機先交由合格處理業者回收，處理流程包含人工拆解、細分類後用機械破碎，再透過篩選將金屬和非金屬材質分離，最終將回收物料出售給精煉廠當再生原料使用。