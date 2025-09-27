快訊

台北市沒理由落後新北市 藍議員要求敬老卡加碼比照新北市

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王欣儀質詢敬老政策。圖／王欣儀提供
台北市約有58萬名敬老愛心卡持卡人，人數比新北市少，國民黨市議員王欣儀指出，新北市長侯友宜已宣布明年將點數從480點加碼為600點，台北市沒有理由落後、原地踏步，應比照新北加碼。對此，北市社會局表示會持續研議，先增加點數的使用率。

王欣儀也說，明年北市統籌分配稅款，獲配1149.2 億元居全國之冠，人均可分得 4.6 萬元；反觀人口最多的新北市，人均分不到 2.4 萬元敬陪末座，相比之下，新北市早已宣布敬老卡加碼，但台北市至今仍未提出任何新政，或針對原有政策規畫擴大加碼，這樣的消極作為，是否真的重視長輩福祉？

王欣儀說，先前她所爭取的敬老愛心計程車乘車補助單趟車資折抵65點，隨著計程車起跳價調升至85元，她曾建議同步調高至85點，但社會局卻表示尚在研議評估中，遲未提出具體方案。反觀新北市的各項加碼，都涵蓋長輩日常最常使用的交通、醫療、休閒的項目，政策更有感。

王欣儀指出，她除了要求明年起加碼點數至600點，並請市府取消現行僅限中低收入戶的限制，全面開放長輩皆可使用敬老愛心卡抵掛號費。另外，也請研議比照新北，將敬老愛心計程車補助提升至起跳價85點。

北市社會局指出，敬老卡政策目的在鼓勵老人透過外出及休閒促進身體健康，並根據老福法25條，以交通工具和文化場館優惠為主。北市敬老卡目前每月480點，每月使用平均點數為213點，480點全數用罄者約占7%，依照現況，大部分長者未用完，應加強推動使用為優先。

對於加碼政策，社會局也表示將持續追蹤並研議辦理，至於敬老愛心計程車扣點點數上限及掛號費使用對象是否調整，經評估也將需近億預算，基於財政永續及衡平原則，會持續研議具體方向。

