新北桃子腳國中小校舍啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市立桃子腳國中小昨天舉行第三期新校舍啟用典禮，歷時5年、總經費5.3億元打造的嶄新校園。記者江婉儀／攝影
三峽北大特區人口持續增加，就學需求也激增，歷時5年、斥資5.3億元打造的新北市立桃子腳國中小第三期新校舍，昨舉辦啟用典禮，不僅紓解北大特區人口快速成長帶動的就學需求，也打造一座從幼兒園、小學至國中無縫銜接的校園，讓當地學子就學更方便。

市長侯友宜表示，桃子腳新校舍以「安全、友善、無障礙」為設計核心，推展普特融合教育，讓普通班和特殊需求孩子能與自然共生、與環境對話、與社區共融，成鄰里間的重要教育資源。

桃子腳國中小校長余婌禎表示，新校舍空間規畫地上1至6層設有9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室與6間專科教室，並設置63格汽車停車位，也依年齡層規畫教室空間，在高樓層設置退縮休憩區，讓學生能在課間舒展、交流，提升學習效能，讓校園成為「會呼吸的學習空間」。

國小六年級學生呂蔚甯分享，新教室寬敞明亮，各班還有獨立的飲水機、洗手台及休憩空間，下課能和同學在休閒區放鬆、聊天及看書，每天都很期待上學。

教育局指出，桃子腳國中小已達國小部54班、國中部23班及國中小集特班各1班，未來納入更多特殊需求學童。

新北市議員江怡臻說，除桃子腳國中小三期校舍落成，北大高中空間不足問題已久，希望能儘快讓二期校舍啟動，完成新北從幼兒園到大學在地就學拼圖。

