北市「白晝之夜」人潮減 滿意度不到8成

北市年度活動白晝之夜每年投入約千萬元經費，今年11月1日將在圓山花博登場，但去年的活動參與作品、參觀人數皆減少，周遭行銷方案縮水，民眾滿意度也不到8成，審計處要求改善，議員也認為應加強行銷，吸引國內外觀光客。文化局表示，未來將強化亮點作品宣傳，跨局處導入資源。

審計報告指出，2024年的白晝之夜吸引40多萬人次參與，活動須符合免費、夜間辦理及創新，但夜間裝置藝術和表演藝術作品共52件，相較2022年及2023年減少16件及24件。民眾對於「展演規畫滿意度」僅達75.4%。

同時，去年白晝之夜僅1家旅宿業者響應，提供藝術家或表演者住房價格優惠，與2022年及2023年度的42家、29家，規模或行銷方案皆大幅縮水。

市議員許淑華認為，北市應把相關的展演、藝文就盡可能集中打造成「藝術月」，方便整合觀光行銷，進而吸引國內外觀光客。她說，特別是白晝之夜，更應該融入民間生活周遭，法國巴黎就曾以咖啡為主題，結合城市的咖啡廳來場24小時不打烊，串連藝文活動展演。

陳姓市民指出，去年白晝之夜活動滿有趣，周遭森林的氛圍加成更增添藝術氣息。不過，周邊雖還有其他美術館等串連，但是距離太遠，光逛公園就很累，所以沒有到其他館區參觀。

文化局指出，去年的白晝之夜由藝術總監偕同策展小組依場域特性、活動主題等規畫策展及展演形式調配提案，只是大眾美感及藝術喜好較難以量化評比，未來將持續加強亮點作品的宣傳，吸引更多民眾參與。

今年白晝之夜在11月1日下午2時至2日凌晨2時，舊兒童樂園以及圓山坑道都將開放。市長蔣萬安日前也說，現場互動、數位工具要有世代差異化設計，不會只是回顧，而是跨世代共享的文化經驗。