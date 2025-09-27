新北國慶升旗 邀林郁婷領唱

今年新北市國慶升旗典禮選在4月開幕的新北市美術館舉辦，新北民政局表示，今年主視覺以國旗意象融合幾何設計，象徵國家榮耀與團結，並融入美術館建築特色與親子共遊元素，升旗典禮於10月10日上午8時半舉辦，由巴黎奧運拳擊金牌「女拳王」得主的林郁婷來領唱國歌，邀請市民一同參與盛會，為中華民國獻上誠摯祝福。

民政局長林耀長指出，升旗活動選在富有藝術氛圍的新北市美術館舉行，不僅凸顯城市文化底蘊，也讓市民以嶄新角度體驗國慶氛圍，當天除有林郁婷領唱國歌，展現新北之光，升旗儀式由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手，氣氛莊嚴肅穆。

活動現場還有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科大表藝系、Fubon Angels、YOYO家族及天馬戲創作劇團也將輪番登場，帶動現場熱烈氛圍。新北市府也規畫「一日闔家歡」系列活動，從上午延續至下午3時，也有街頭藝術表演及贈送限量新北市美術館免費參觀券。

為營造國慶氣氛，新北市府從10月起在市府大樓周邊8條道路、境內及聯外共13座橋樑懸掛逾1400面國旗，市府一樓大廳及各區公所、機關學校也陸續於大樓或適當地點插掛國旗，全市約5500面國旗隨風飄揚。