新北淡水渡船碼頭老舊破損 立委會勘要求改善設施

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水渡船碼頭將加強碼頭地基穩固，並增設防滑坡道與行人扶手。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水渡船碼頭將加強碼頭地基穩固，並增設防滑坡道與行人扶手。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區來往淡水與八里的淡水渡船碼頭，每到假日就是觀光客大排長龍，等著坐渡船往八里，除了是一條重要的觀光航線之外，每天更有許多通勤民眾搭乘，不過日前有民眾反應在淡水渡船頭的搭船坡道因為地面陡峭破損，扶手等設施老舊，因此立委洪孟楷也邀集相關單位到現場會勘檢討改善。

立委洪孟楷表示，日前有居民來信陳情，反映搭乘淡水八里渡船時，上坡碼頭坡度太陡，長輩與小孩上下船相對危險。因此特別邀集河川署、新北市水利局、交通局及業者一起會勘，最後拍板，兩個月內完成改善，加強碼頭地基穩固，並增設防滑坡道與行人扶手。

洪孟楷說明，這不只是硬體修正，更是讓鄉親能安心來往、旅客能放心造訪。而在工程施作這段期間，也會與新北市交通局還有業者協調，先使用一旁的浮動碼頭來提供民眾上下渡船的搭乘。

淡水河畔，不僅是在地居民共同的生活日常，也承載著一代又一代人的記憶。雖然明年五月淡江大橋即將通車，但這條觀光價值相當重要的航線，更是重要，針對上下船坡道來著手，期望能夠改善民眾的搭乘品質與安全。

