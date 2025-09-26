溪崑日照中心啟用 115年久任獎金鼓勵專業人員
新北市政府活化公有場地，委託伊甸社福基金會經營板橋溪崑日照中心，今天啟用，可服務25名身心障礙者。市府說，115年將推動「久任獎勵試辦計畫」，以鼓勵專業人員穩定留任。
伊甸基金會董事長陳宇昭今天在溪崑日照中心成立典禮說，伊甸成立43年來，致力照顧服務，家長最擔心未來誰來照顧孩子，感謝市府釋出場地與支持經費。
參加典禮的市長侯友宜表示，新北市截至9月底已設立31家日間照顧中心，包括社區式19家、機構式12家，今年年底前，也將開辦新店小作所、中和與五股日照中心。
侯友宜說，自明（115）年起，試辦「身心障礙照顧服務單位久任獎勵計畫」，為期3年，以鼓勵第一線專業人員穩定留任。
久任獎勵計畫適用於主任、社工、教保員、生活服務員、護理師及治療師等專業人員，任職滿一年即可獲得獎金，逐年增加，其中65%發放給個人，35%用於單位改善環境及福利。
機構第一線人員常面臨挑戰，獎勵將是重要鼓舞。社會局長李美珍表示，全市83家身障福利機構與社區式單位、約735名專業人員都將納入「久任獎勵計畫」。板橋溪崑日照中心主任蘇俞臻說，中心設有情緒舒緩空間與綠化設施，服務新北市符合資格的身障者。
