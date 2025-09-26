快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

溪崑日照中心啟用 115年久任獎金鼓勵專業人員

中央社／ 新北26日電

新北市政府活化公有場地，委託伊甸社福基金會經營板橋溪崑日照中心，今天啟用，可服務25名身心障礙者。市府說，115年將推動「久任獎勵試辦計畫」，以鼓勵專業人員穩定留任。

伊甸基金會董事長陳宇昭今天在溪崑日照中心成立典禮說，伊甸成立43年來，致力照顧服務，家長最擔心未來誰來照顧孩子，感謝市府釋出場地與支持經費。

參加典禮的市長侯友宜表示，新北市截至9月底已設立31家日間照顧中心，包括社區式19家、機構式12家，今年年底前，也將開辦新店小作所、中和與五股日照中心。

侯友宜說，自明（115）年起，試辦「身心障礙照顧服務單位久任獎勵計畫」，為期3年，以鼓勵第一線專業人員穩定留任。

久任獎勵計畫適用於主任、社工、教保員、生活服務員、護理師及治療師等專業人員，任職滿一年即可獲得獎金，逐年增加，其中65%發放給個人，35%用於單位改善環境及福利。

機構第一線人員常面臨挑戰，獎勵將是重要鼓舞。社會局長李美珍表示，全市83家身障福利機構與社區式單位、約735名專業人員都將納入「久任獎勵計畫」。板橋溪崑日照中心主任蘇俞臻說，中心設有情緒舒緩空間與綠化設施，服務新北市符合資格的身障者

身障者 侯友宜

延伸閱讀

連續三周連假交通狀況讓人怕怕 新北可能塞車點有這些

加薪了！盼降低專業照顧員離職率 新北祭3年久任獎勵金

玉山銀公私協力 共同打詐

侯友宜和新北市府員工體能測驗 挑戰慢跑5K完賽

相關新聞

北市政風處新聞稿出大包 字眼錯漏還承認做政治查防

台北市政府政風處昨發布新聞稿，回應民眾黨立院黨團主任陳智菡指稱台北市政風處前後兩任政風處長，針對前市長柯文哲違法偵蒐，但...

新北金山磺港里用心辦共餐 紅樹林有線捐加菜金支持

金山區磺港里一個月辦理一次銀髮共餐活動，其中里長與志工的活力與用心感染參與共餐的長輩，為此時間一到來共餐的長輩也越來越多。為了支持里長辦理共餐的用心，紅樹林有線電視今年特別捐贈加菜金給磺港里共餐，希望用心照顧長輩的共餐據點能夠繼續運轉下去，造福更多的銀髮族。

新北汐止長青里募愛心 整車物資送花蓮賑災

花蓮光復鄉因為馬太鞍堰塞湖溢流受創嚴重，所以汐止區長青里配合車隊，利用一個晚上的時間募集物資，不少里民將棉被、尿布，還有災區需要的漂白水、手套等物資，在今(26)日晚上要載到花蓮去賑災，也有民眾附上花蓮鄉親加油的字條，愛心滿滿。

新北汐止康福里健走杖運動 長輩抬頭挺胸有活力

汐止區康福里與社區一起合辦現下流行的健走杖運動，吸引好多阿公阿嬤參加，有長輩說，對身體真的很好，因為全身可以運動到，還可以拉筋，汐止區長林慶豐也特地前往關心，並且和長輩一起做健走杖運動，希望大家越走越健康。

新北淡水渡船碼頭老舊破損 立委會勘要求改善設施

新北市淡水區來往淡水與八里的淡水渡船碼頭，每到假日就是觀光客大排長龍，等著坐渡船往八里，除了是一條重要的觀光航線之外，每天更有許多通勤民眾搭乘，不過日前有民眾反應在淡水渡船頭的搭船坡道因為地面陡峭破損，扶手等設施老舊，因此立委洪孟楷也邀集相關單位到現場會勘檢討改善。

新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計打造急性一般病床499床大型區域教學醫院，新北衛生局原透露已有業者投標，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。