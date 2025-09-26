快訊

新北汐止康福里健走杖運動 長輩抬頭挺胸有活力

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
康福里健走杖運動定期辦到戶外去健走，讓長輩越走越健康。 圖／觀天下有線電視提供
康福里健走杖運動定期辦到戶外去健走，讓長輩越走越健康。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康福里與社區一起合辦現下流行的健走運動，吸引好多阿公阿嬤參加，有長輩說，對身體真的很好，因為全身可以運動到，還可以拉筋，汐止區長林慶豐也特地前往關心，並且和長輩一起做健走杖運動，希望大家越走越健康。

汐止區長林慶豐提到，很開心來參加康福社區發展協會跟康福里辦公室合辦的銀髮族健康健走的訓練課程，帶領長輩一起動健康，汐止區目前65歲以上長輩有將近3萬人，達18%以上的長者，期盼透過多元的動健康運動的推廣，讓長者的身心靈越來越健康，在地安老，歡迎長輩們能多多走出來，不管是銀髮俱樂部或是動健康中心，大家一起多動多健康。

康福里長曾淑蘭表示，因為在電視上有看到郭健中醫師跟一個蔡醫師介紹健走杖，對長輩來說非常的好，所以就開始在里內推廣，經過這一段時間的訓練，駝背或是腿力更好，走路都可以走的更遠，效果很好，很感謝老師的指導，自己都有跟著練，本身自己有駝背，發現有改善，現在體態都更好了，有些酸痛，經過老師的指導，都比較好了。

康福社區發展協會理事長宋東和指出，辦這活動主要是讓長輩們有好的健康身體，之前有一些長輩走路什麼的，常會腰酸背痛、會駝背，來上課後，在專業老師的指導下，現在大家走路都是抬頭挺胸，很有活力，而且也會定期辦到戶外去健走，讓長輩越走越健康。

長輩說，來參加健走杖運動，對身體真的很好，因為全身可以運動到，還可以拉筋，因為自己是做生意的，筋很緊，但是學了半年，筋鬆了，真的差很多。



