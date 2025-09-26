新北汐止長青里募愛心 整車物資送花蓮賑災
花蓮光復鄉因為馬太鞍堰塞湖溢流受創嚴重，所以汐止區長青里配合車隊，利用一個晚上的時間募集物資，不少里民將棉被、尿布，還有災區需要的漂白水、手套等物資，在今(26)日晚上要載到花蓮去賑災，也有民眾附上花蓮鄉親加油的字條，愛心滿滿。
長青里長陳建興表示，花蓮災情慘重，剛好有里民說有車隊要載賑災物資到花蓮，看能不能配合募集一些賑災的物資，所以就立即動員里民募集物資，昨天晚上發起，隔天一早就一直有里民打電話問，也送了許多物資來，有清洗用品、工具、衣服等等，大家同島一命，互相幫助。
民眾關佳駿說，因為有車隊要到花蓮，就想說請長青里一起，把物資送到花蓮，有漂白水、雨鞋、手套、圓鍬、衣物還有吃的等等，現在災區吃的大部分夠了，比較需要的是清潔用品、民生用品，清潔的藥水、洗碗精、漂白水，今晚整車要載到花蓮糖廠或是阿陶莫部落去。
