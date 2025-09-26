新北金山磺港里用心辦共餐 紅樹林有線捐加菜金支持

金山區磺港里一個月辦理一次銀髮共餐活動，其中里長與志工的活力與用心感染參與共餐的長輩，為此時間一到來共餐的長輩也越來越多。為了支持里長辦理共餐的用心，紅樹林有線電視今年特別捐贈加菜金給磺港里共餐，希望用心照顧長輩的共餐據點能夠繼續運轉下去，造福更多的銀髮族。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌表示，直逼兩百位銀髮長者的銀髮共餐據點，活動起來有朝氣又有秩序，這也讓紅樹林有線電視相當感佩磺港里長的用心，其中照顧老人家的每一個細節都貼心到有目共睹，因此挹注加菜金就是希望能夠盡一點綿薄之力，幫助磺港里的銀髮據點可以運轉更順利。

趁著九月底的共餐時間，紅樹林有線電視帶來加菜金，並且在區長的見證下由里長接受捐贈。銀髮長輩比例越來越高，長者的照顧與福利也備受重視，磺港里透過日常週間舉辦的小活動，與每月一次大共餐的辦理，讓里內的長輩平日就有許多活動可以選擇參加，走出家門活絡筋骨。

磺港里長許明熙說，感謝紅樹林有線電視對於不論是偏鄉的辦學、社區的經營與銀髮族的照顧都不遺餘力的給予回饋，發揮企業社會責任，也相信在越來越多的企業經費挹注下，磺港里銀髮據點會越辦越好，長輩一天比一天更幸福。