北市政風處新聞稿出大包 字眼錯漏還承認做政治查防
台北市政府政風處昨發布新聞稿，回應民眾黨立院黨團主任陳智菡指稱台北市政風處前後兩任政風處長，針對前市長柯文哲違法偵蒐，但新聞稿中出現「柯前領導」、「嬰兒所指」、「台北非地檢署」等奇怪字眼，錯誤百出遭陳智菡反酸這份新聞稿，有人看得懂嗎？
陳智菡日前指出，台北市政風處前後兩任政風處長，針對前台北市長柯文哲違法偵蒐，還把這些資料，在未證實來源情況下交給檢方，幫助檢方對柯製造罪名。
北市政風處昨晚發布新聞稿回應，但文中出現「柯前領導」、「嬰兒所指」等怪異字眼，不久後該新聞稿雖然下架，今上午上傳更正後版本，但原稿已經被截圖，陳智菡也在臉書還原，還說新聞稿開宗明義承認「本處進行政治調查防務工作」，絕無爭議。
政風處表示，本次新聞稿文字內容疏誤發生，是因為同仁為求即時回應輿情，於上稿時未留意及關閉智慧型手機內建文字翻譯功能所致，已於發現錯誤後立即更正。
