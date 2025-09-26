新北土城產業園區50週年慶 新北協助推產業轉型

快訊

中央社／ 新北26日電

新北市土城產業園今天50週年慶，廠商一起澆灌樹苗，象徵呵護產業未來希望。新北市府表示，將持續公私協力推動產業轉型，與中央一起為土城產業園區，開創下個50年繁榮里程。

土城產業園區今天慶祝成立50週年，17家逾50年廠商代表合切三層蛋糕，伍智金屬等不同產業的第一代創辦人，共同倒香檳塔。家登精密等廠商澆灌樹苗，象徵呵護園區未來希望；來賓一同轉動象徵「工業精神」的齒輪。

土城產業園區表示，全球經濟快速變化，廠商面臨關稅、產業升級、智慧製造與綠色永續等挑戰。經濟部產業園區管理局局長楊志清，頒發「50年廠商紀念獎座」及「襄助園區發展感謝獎座」給獲獎者。

新北市政府經濟發展局長盛筱蓉應邀出席，祝賀園區364家廠商與員工，肯定園區年產值高達新台幣1080億元，成為產業製造重鎮。

盛筱蓉說，園區廠商在製造產業扮演關鍵角色，更有逾54家與民生息息相關的企業，融入市民生活。園區也積極辦理捐血、模範勞工表揚及銀髮共餐等公益活動，並優先聘用在地民眾，為地方繁榮發展注入力量。

市府經濟發展局告訴中央社記者，持續推動多元支持方案，以「招商一條龍」單一窗口服務企業，協助解決土地與法規問題。在輔導資源上，市府透過「中小企業輔導團暨數位轉型計畫」，提供專家診斷與諮詢，並開設「企業產經大學」及「電商學院」課程，協助產業升級。

經發局表示，「碳健檢中心」與「碳健檢行動診所」已協助656家企業碳盤查；今年受理「節能及綠能推動計畫」，補助企業導入智慧微電網系統。另提供「中小企業信保貸款」最高新台幣1000萬元，並針對受關稅影響的企業補貼利息。

經濟發展 土城

