支持光復族人返鄉重建家園 新北每戶補助1萬元

水患重創花蓮縣光復鄉，新北市府今天表示，為協助旅北族人回家幫助重建家園，市府啟動返鄉重建補助計畫，設籍新北、原鄉在光復鄉的青年族人，每戶可申請新台幣1萬元。

新北市府原民局今天表示，樺加沙颱風重創東台灣，花蓮光復鄉災區內仍滿是淤泥、倒塌樹木與障礙物，導致大型機具難以進入，多數只能仰賴人力清理。

原民局回應中央社記者詢問時表示，經向光復鄉在地族人瞭解在地需求，經反映表示，目前部落人力有限，青年階層已投入分配物資、巡視部落及協助撤離，但在災後清理與復原上，仍迫切需要更多人力加入。

原民局副局長陳碧霞接受電訪表示，部落多為長輩居住，無力清掃環境，且受災範圍很廣，更需旅北族人返鄉投入重建家園。

陳碧霞說，但現階段旅居新北的族人都有工作，請假回鄉也將影響生計。原民局特別啟動「返鄉重建補助」，鼓勵設籍新北市的青年族人，返光復鄉協助清理與重建，與家人、族人一起打拚。

原民局表示，3個月內，每戶可申請新台幣1萬元補助（每戶以1人為限）。補助用途包括返鄉交通費、雇工支援災後所需津貼，以減輕返鄉族人的經濟壓力。

不過，原民局提醒，前往災區前，務必留意當地需求與公告，並自備工具、交通與住宿，避免增加災區負擔，讓協助更有效率、更有力量。