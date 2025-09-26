快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

支持光復族人返鄉重建家園 新北每戶補助1萬元

中央社／ 新北26日電

水患重創花蓮縣光復鄉，新北市府今天表示，為協助旅北族人回家幫助重建家園，市府啟動返鄉重建補助計畫，設籍新北、原鄉在光復鄉的青年族人，每戶可申請新台幣1萬元。

新北市府原民局今天表示，樺加沙颱風重創東台灣，花蓮光復鄉災區內仍滿是淤泥、倒塌樹木與障礙物，導致大型機具難以進入，多數只能仰賴人力清理。

原民局回應中央社記者詢問時表示，經向光復鄉在地族人瞭解在地需求，經反映表示，目前部落人力有限，青年階層已投入分配物資、巡視部落及協助撤離，但在災後清理與復原上，仍迫切需要更多人力加入。

原民局副局長陳碧霞接受電訪表示，部落多為長輩居住，無力清掃環境，且受災範圍很廣，更需旅北族人返鄉投入重建家園。

陳碧霞說，但現階段旅居新北的族人都有工作，請假回鄉也將影響生計。原民局特別啟動「返鄉重建補助」，鼓勵設籍新北市的青年族人，返光復鄉協助清理與重建，與家人、族人一起打拚。

原民局表示，3個月內，每戶可申請新台幣1萬元補助（每戶以1人為限）。補助用途包括返鄉交通費、雇工支援災後所需津貼，以減輕返鄉族人的經濟壓力。

不過，原民局提醒，前往災區前，務必留意當地需求與公告，並自備工具、交通與住宿，避免增加災區負擔，讓協助更有效率、更有力量。

族人 人力

延伸閱讀

樺加沙颱風重創光復鄉 10月起全鄉居民公費優先接種流感、新冠疫苗

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

堰塞湖溢流重創光復鄉 自強外役監、花蓮監獄22受刑人投入救災

相關新聞

北市政風處新聞稿出大包 字眼錯漏還承認做政治查防

台北市政府政風處昨發布新聞稿，回應民眾黨立院黨團主任陳智菡指稱台北市政風處前後兩任政風處長，針對前市長柯文哲違法偵蒐，但...

新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計打造急性一般病床499床大型區域教學醫院，新北衛生局原透露已有業者投標，...

北市重陽敬老禮金 靠卡領取9/30截止

臺北市114年重陽敬老禮金自9月1日起致送，其中第一階段使用敬老卡靠卡已約有31萬人領取完成，9月30日是靠卡領取最後期限，特別提醒尚未領取長者把握時間，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北

三個連續假期到臺南與卡比胖拉合照 抽超萌周邊商品

由臺南市政府觀光旅遊局主辦的「2025卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」活動邁入第三週，後續的展期適逢教師節、中秋節及國慶三個連續假期，特別推出期間限定拍照打卡抽獎活動，邀請全國民眾到臺南留下最萌紀念。打

「2025臺北國際牛肉麵節」4大主題活動免費報名

臺北年度盛事「2025臺北國際牛肉麵節」即將來臨，除了為期3日競賽、嘉年華市集活動外，還有豐富多元的舞台活動，不但能吸引你的視覺，更能挑戰你的味蕾，精心規劃了國際交流與職人分享橋段，邀集國際廚藝高手、

加薪了！盼降低專業照顧員離職率 新北祭3年久任獎勵金

「照顧一位身心障礙者，就等於幫助一個家庭。」新北市有83家身障照顧中心或機構，約735名專業人員服務2560位身心障礙者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。