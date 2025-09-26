新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

臺北市114年重陽敬老禮金自9月1日起致送，其中第一階段使用敬老卡靠卡已約有31萬人領取完成，9月30日是靠卡領取最後期限，特別提醒尚未領取長者把握時間，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北

2025-09-26 16:22