新北市立板橋醫療園區BOT案計畫生變 ? 申請人撤投標申請

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計興建地上14層、地下4層建物，打造急性一般病床499床大型區域教學醫院。圖／本報資料照片
新北市立板橋醫療園區BOT案去年底公告招商，預計打造急性一般病床499床大型區域教學醫院，新北衛生局原透露已有業者投標，但今日衛生局發聲明指出，因中央的健保自今年第二季起全面採醫院總額管制，且將對新設醫院採床位及額度限制，導致本案申請人撤回投標申請。

板橋區人口數已超過55萬人，屬西區次級醫療區，區域內床位以及緊急醫療資源均不足，需建置至少為區域級中度急救責任之醫院。

衛生局長陳潤秋表示，因應高齡化社會、急診壅塞，當地確實有急重症醫療需求，將與健保署進一步溝通，期望能增取健保額度，以維護民眾就醫權益，本案後續將配合中央政策，進行重新評估並依相關程序辦理後續事宜。

衛生局規畫板橋醫療園區BOT案，籌設急性一般病床499床大型區域級教學醫院，基地範圍包括新北市衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區及醫院對面的新埔立體停車場，擴建成1.43公頃醫療園區，如今申請人撤回投標申請。

衛生局 健保署

