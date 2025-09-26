新聞稿稱「柯前領導」 北市政風處：手機內建翻譯

快訊

中央社／ 台北26日電

因遭質疑對京華城案被告柯文哲進行違法偵蒐，台北市政風處昨天晚間發布新聞稿回應，稿中卻出現「柯前領導」等語意不明詞彙。政風處今天說明，是手機內建文字翻譯功能所致。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天在臉書發文，質疑台北市政風處前後2任處長對柯文哲進行違法偵蒐，把這些長期蒐集的資料，在未證實來源的狀況下，交給檢方，幫檢方超譯、製造證據與罪名。

政風處昨天晚間10時許發布「有關外界質疑本處從事政治偵防工作一事說明新聞稿」，但內文出現「本處進行政治調查防務工作，絕無爭議」、「柯前領導」、「嬰兒所指」、「台北非地檢署」等文字。陳智菡昨天晚間再次發文說，「這份新聞稿，有人看得懂嗎？」

政風處今天透過文字訊息說明，此次新聞稿文字內容疏誤的發生，是因人員為求即時回應輿情，上稿時未留意及關閉智慧型手機內建文字翻譯功能所致，已在發現錯誤後立即更正。

更正後的新聞稿表示，政風處絕無外界質疑從事政治偵防工作一事，外界所指黃色便利貼文件、前台北市長柯文哲行程等資料，都是依台北地檢署函文，由市府檔案伺服器內調取後提供，是配合北檢案件偵查所需，在法定職掌範圍內依法執行職務，絕無涉入或從事任何政治偵防行為。

