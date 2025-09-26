「2025臺北國際牛肉麵節」4大主題活動免費報名

臺北年度盛事「2025臺北國際牛肉麵節」即將來臨，除了為期3日競賽、嘉年華市集活動外，還有豐富多元的舞台活動，不但能吸引你的視覺，更能挑戰你的味蕾，精心規劃了國際交流與職人分享橋段，邀集國際廚藝高手、親子家庭與銀髮族們一同參與，打造全民共享的美食嘉年華。今年特別規劃了4大主題活動，免費開放報名，報名時間為即日起至10月3日止，10/10-10/12 圓山花博集合！名額有限請把握機會唷。

北市府商業處指出，特別邀請韓國知名主廚呂敬來親臨現場與知名牛肉麵品牌創辦人洪金龍理事長，分享料理理念與烹飪技巧，讓參與者能近距離感受名廚風采，並深入了解異國牛肉麵與臺灣牛肉麵之間的創意火花；以「牛肉麵」為舞台，來自新加坡的牛肉麵大廚與本國知名廚人，兩地廚藝菁英同場較勁，這不僅是一場料理比賽，更是文化交流與創意碰撞的舞台，觀眾將見證臺灣牛肉麵如何與異國風味交織出獨特新貌。

商業處表示，專為親子設計的料理活動，讓小朋友親手下廚，體驗「小廚師」的樂趣；特別邀請世界名廚司宛春現場示範，講解如何料理出兼顧營養與風味、適合銀髮族食用的牛肉麵。

