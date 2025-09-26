三個連續假期到臺南與卡比胖拉合照 抽超萌周邊商品

由臺南市政府觀光旅遊局主辦的「2025卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」活動邁入第三週，後續的展期適逢教師節、中秋節及國慶三個連續假期，特別推出期間限定拍照打卡抽獎活動，邀請全國民眾到臺南留下最萌紀念。打卡點除了主活動現場的12公尺高水上卡比胖拉氣偶、2座5米高中型陸上氣偶及50隻造型可愛的紙雕裝置外，此次連假，更與臺南七個特色景點合作，推出期間限定打卡點拍照上傳抽獎活動。

臺南市長黃偉哲表示，在安平漁人碼頭展出的卡比胖拉，以可愛呆萌的模樣，自開幕以來吸引逾20萬粉絲朝聖。隨著教師節、中秋節及國慶三個連續假日即將到來，觀旅局特別增加亮點活動，要陪伴大家度過歡樂假期！本次亮點活動特別與活動周邊的古蹟與景點：安平樹屋、安平出張所、億載金城、安平古堡、安平福爾摩沙遊艇酒店，以及可看見真實呆萌水豚的學甲區頑皮世界動物園、東區MOGU KABI 夏威夷豆塔專賣店等，共七個特色景點合作，邀請民眾一同展開卡比胖拉尋找之旅。只要在安平漁人碼頭活動主場地，以及七大指定景點之一拍照，並依活動辦法於臉書或IG打卡上傳，就有機會獲得超萌卡比胖拉隨身水壺、明信片套組、扭蛋、飲料提袋等周邊好禮，每一連假檔期結束後隔日立即抽獎，得獎名單將公布於活動官網及台南旅遊臉書粉絲專頁，邀請全國民眾一起來臺南留下最療癒的回憶。

聚傳媒