北市重陽敬老禮金 靠卡領取9/30截止

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
臺北市114年重陽敬老禮金自9月1日起致送，其中第一階段使用敬老卡靠卡已約有31萬人領取完成，9月30日是靠卡領取最後期限，特別提醒尚未領取長者把握時間，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，依年齡有1,500或3,000元將直接匯入敬老悠遊卡，並無消費使用期限，優先領取運用！照片取自臺北市政府
北市114年重陽敬老禮金自9月1日起致送，其中第一階段使用敬老卡靠卡已約有31萬人領取完成，9月30日是靠卡領取最後期限，特別提醒尚未領取長者把握時間，可持敬老卡就近到全臺四大超商、全臺美廉社及臺北捷運各站悠遊卡加值機靠卡領取，依年齡有1,500或3,000元將直接匯入敬老悠遊卡，並無消費使用期限，優先領取運用！

北市今年重陽禮金多元方式致送，除了敬老卡外，第二階段申請匯款至10月9日截止，可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於臺北市各區公所填寫紙本匯款同意書，如長者去年已提供帳戶，將自動沿用，將於10月29日匯款入帳。

社會局已於114年9月24日陸續發送持有敬老卡及符合請領條件者之手機簡訊，提醒靠卡領取重陽敬老禮金進入倒數。建議長者至全臺四大超商靠卡前，可先請店員協助確認敬老卡是否需展期，並可於臺北捷運各站或區公所辦理展期服務。

