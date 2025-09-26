加薪了！盼降低專業照顧員離職率 新北祭3年久任獎勵金

「照顧一位身心障礙者，就等於幫助一個家庭。」新北市有83家身障照顧中心或機構，約735名專業人員服務2560位身心障礙者。為降低專業照顧員離職率，新北市長侯友宜今宣布，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，期盼提升服務品質並穩定人力。

獎勵試辦計畫對象包含主任、社工、教保員、生服員、護理師、治療師及其他醫事人員等，只要在單位服務滿一年，就可逐年獲得獎助金，包括第一年2萬4千元、第2年3萬6千元、第三年4萬8千元。其中，65%直接給個人，35%用於單位改善工作環境與教育訓練。

新北市政府運用公益彩券盈餘分配基金，活化公有場地設置「板橋溪崑日照中心」，照顧對象為居住新北市、持有身障證明並符合長照服務條件者，並委託伊甸社福基金會經營管理，今日舉辦開幕正式投入服務。

侯友宜今出席活動時表示，新北市近年積極推動共構社福設施宅、活化公有空間與公益回饋場地，讓身心障礙者獲得更多的支持，今日啟用的板橋溪崑日照中心，原為溪崑聯合服務中心閱覽室，轉型後由專業團隊協助生活照顧、健康維護與後續轉銜，可提供25個服務名額。

新北市社會局長李美珍說，「照顧一位身心障礙者，就等於幫助了一個家庭」。新北市建構在地化福利資源，攜手民間專業團體，讓身障朋友能在熟悉社區接受照顧與生活訓練，截至9月底，新北市已設立19家身障日照中心，其中14家利用公有場地設置，服務204人，另5家兼具長照失能評估功能的日照中心，服務138人。