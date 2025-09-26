快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

加薪了！盼降低專業照顧員離職率 新北祭3年久任獎勵金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今宣布，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，期盼提升服務品質並穩定人力。 圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜今宣布，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，期盼提升服務品質並穩定人力。 圖／新北市社會局提供

「照顧一位身心障礙者，就等於幫助一個家庭。」新北市有83家身障照顧中心或機構，約735名專業人員服務2560位身心障礙者。為降低專業照顧員離職率，新北市長侯友宜今宣布，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，期盼提升服務品質並穩定人力。

獎勵試辦計畫對象包含主任、社工、教保員、生服員、護理師、治療師及其他醫事人員等，只要在單位服務滿一年，就可逐年獲得獎助金，包括第一年2萬4千元、第2年3萬6千元、第三年4萬8千元。其中，65%直接給個人，35%用於單位改善工作環境與教育訓練。

新北市政府運用公益彩券盈餘分配基金，活化公有場地設置「板橋溪崑日照中心」，照顧對象為居住新北市、持有身障證明並符合長照服務條件者，並委託伊甸社福基金會經營管理，今日舉辦開幕正式投入服務。

侯友宜今出席活動時表示，新北市近年積極推動共構社福設施宅、活化公有空間與公益回饋場地，讓身心障礙者獲得更多的支持，今日啟用的板橋溪崑日照中心，原為溪崑聯合服務中心閱覽室，轉型後由專業團隊協助生活照顧、健康維護與後續轉銜，可提供25個服務名額。

新北市社會局長李美珍說，「照顧一位身心障礙者，就等於幫助了一個家庭」。新北市建構在地化福利資源，攜手民間專業團體，讓身障朋友能在熟悉社區接受照顧與生活訓練，截至9月底，新北市已設立19家身障日照中心，其中14家利用公有場地設置，服務204人，另5家兼具長照失能評估功能的日照中心，服務138人。

此外，今年底新店區將增設1家小作所，中和及五股也將各新增1家日照中心，持續擴大量能，期盼減輕家庭照顧與經濟壓力。

新北市長侯友宜今宣布，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，期盼提升服務品質並穩定人力。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜今宣布，明年起推動為期3年的「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，期盼提升服務品質並穩定人力。圖／新北市社會局提供

身障 長照 社福 侯友宜

延伸閱讀

玉山銀公私協力 共同打詐

侯友宜和新北市府員工體能測驗 挑戰慢跑5K完賽

中央嗆早已通知不補助營養午餐 侯友宜反擊「不要擠牙膏」

影／卓榮泰因「普發一萬現金」挨轟下台負責 侯友宜卻這麼說

相關新聞

加薪了！盼降低專業照顧員離職率 新北祭3年久任獎勵金

「照顧一位身心障礙者，就等於幫助一個家庭。」新北市有83家身障照顧中心或機構，約735名專業人員服務2560位身心障礙者...

台北市白晝之夜、數位藝術節人潮跌 審計報告點問題

台北市為促進藝術貼近大眾，舉辦白晝之夜與數位藝術節，但審計報告指，去年兩場活動參與作品、參觀人數皆減少，就連周遭行銷方案...

新光三越台南小北門店今開幕 試營運1個月吸引百萬人次朝聖

睽違12年，新光三越再度進駐台南設點，小北門店試營運1個月來，吸引超過100萬人次朝聖，今開幕，台南市副市長趙卿惠今代市...

新北今年國慶升旗很有藝術感 還有奧運女拳王林郁婷領唱國歌

新北市今年國慶升旗典禮選在今年完工啟用的新北市美術館舉辦，民政局表示，升旗典禮將於10月10日上午8時30分舉辦，今年以...

白晝之夜將在圓山登場 舊兒樂、圓山坑道喚起五、六年級生回憶

北市今年白晝之夜11月1日在圓山花博登場，舊兒童樂園以及圓山坑道都將開放，喚起五、六年級生回憶。市長蔣萬安日前在市政會議...

北市公館圓環拆除進度超前 正交路口29日通車

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府昨表示，工期進度達80%，9月29日上午6時即可開放正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。