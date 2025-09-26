快訊

台北市白晝之夜、數位藝術節人潮跌 審計報告點問題

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
去年北市的白晝之夜楡大安森林公園設置展區。本報資料照片
去年北市的白晝之夜楡大安森林公園設置展區。本報資料照片

台北市為促進藝術貼近大眾，舉辦白晝之夜與數位藝術節，但審計報告指，去年兩場活動參與作品、參觀人數皆減少，就連周遭行銷方案等也縮水。文化局表示，因為大眾美感及藝術喜好較難以量化評比，未來將持續加強亮點作品的宣傳，並跨局處導入資源。

審計報告指出，文化局分別自2006年和2016年起，補助或自辦台北數位藝術節及白晝之夜活動，2022到2024年分別於北市文化設施發展基金或公務預算平均編列700萬元及1217萬元舉辦活動。

審計報告顯示，2024年的白晝之夜，吸引40多萬人次參與，辦理活動需要符合免費、夜間辦理及創新，但夜間裝置藝術作品和表演藝術作品總計52件，相較2022年及2023年減少16件及24件。民眾對於「展演規畫滿意度」僅達75.4%。

同時，去年白晝之夜僅有1家旅宿業者響應，提供藝術家或表演者住房價格優惠，與2022年及2023年度的42家、29家，不論規模或行銷方案皆大幅下降或縮水。

另外，當年是以大安森林公園為主要展區，串接忠泰美術館、師大美術館等周邊場域，實則發現人潮多集中在大安森林公園，無法有效導引至前開主要串聯場域，致數位藝術節同期間實際參觀人次僅有3512人次，相較前次串接活動，減少了3835人次。

審計報告也指，去年同時段也正舉辦數位藝術節，展出21件國內外藝術作品，但展場地點離捷運站遠，且客群多為數位藝術者，較無觀光客等其他客群，致實際參觀人次1萬178人次，比往年減幅到達8成及近7成。

文化局說明，現今藝術展演形式多元，且運用各式媒材或媒介溝通，不僅限於視覺裝置作品。去年的白晝之夜由藝術總監偕同策展小組依其場域特性、活動主題等進行策展規畫及展演形式調配提案。

文化局說，去年數位藝術節展場設於交通動線較為邊緣的區位，未來也會跨局處，包含觀傳、產發局等單位協助導入旅遊、商圈等多方資源。

文化局說，兩項藝術活動各自不同屬性的藝術節慶活動，也因為大眾美感及藝術喜好較難以量化評比，未來將持續加強亮點作品的宣傳，以吸引更多民眾參與。

文化局補充，今年北白晝之夜將於11月1日下午2時隔日凌晨2時，於圓山為基地辦理，作品涵蓋視覺裝置、錄像、舞蹈、聲音與行動藝術，將圓山的場域轉化為跨感官的沉浸式現場。

白晝之夜 文化局 藝術節

