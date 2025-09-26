新光三越台南小北門店今開幕 試營運1個月吸引百萬人次朝聖

睽違12年，新光三越再度進駐台南設點，小北門店試營運1個月來，吸引超過100萬人次朝聖，今開幕，台南市副市長趙卿惠今代市長黃偉哲受邀出席，期許百貨業小北門店進駐活化周邊商圈，市府也將運用智慧交通系統監控車流，因應大量人潮，降低交通衝擊。

新光三越董事長吳東昇表示，台南對他個人來說相當重要，因為自己的太太就是台南人，新光三越在台南更有將近30年時間，今年加入小北門店，深刻體會到每家店開業的真正意義，是企業參與地方建設的承諾與責任，很榮幸小北門能在此處落腳，延續一分歷史情懷與地方經濟共融共生。

趙卿惠則說，台南府城有4座城門，新光三越已進駐2座，其中小北門店的進駐不僅活化周邊商圈，更象徵城市榮耀，在試營運期間已有100萬人次到訪，期待未來能突破千萬人次人潮，展現市場熱度。

南市經發局說明，百貨業的進駐展現大型投資帶來的直接經濟效益，也將帶動周邊商圈升級，促進零售、餐飲與休閒服務等多元產業發展，形成龐大人流與消費聚落；後續市府也將協助規畫周邊交通及停車措施，包括增設計程車站、擴充停車格及特約停車場等，降低交通衝擊。