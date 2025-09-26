白晝之夜將在圓山登場 舊兒樂、圓山坑道喚起五、六年級生回憶

北市今年白晝之夜11月1日在圓山花博登場，舊兒童樂園以及圓山坑道都將開放，喚起五、六年級生回憶。市長蔣萬安日前在市政會議指示文化局，在現場的互動、數位工具，要有世代差異化的設計，不會是回顧，而是跨世代共享的文化經驗。

白晝之夜三大核心精神，包括跨夜、全民參與以及藝術共享，活動中透過音樂、各項的展演、裝置藝術，展現夜晚的創意跟活力，讓市民不只來觀賞，也可以參與藝術的創作，透過白晝之夜展現台北夜經濟的潛力。

蔣萬安指出，這一次的主題Hi Story，他給予肯定，也呼應了台北的城市記憶，他也提醒，這一次白晝之夜選擇圓山、舊兒童樂園這些場域，會喚起最多共鳴的主要是五、六年級生，但要思考是如何讓年輕世代能夠理解，感受這段記憶，因為可能2、30歲的人可能不知道這邊是過去是兒童樂園。

蔣萬安表示，這一次白晝之夜不只是讓上一輩的人有感，不只是再現歷史，也要翻譯歷史，讓市民，甚至國際的觀眾能夠產生新的連結，請文化局和設計團隊在宣傳的語言、現場的互動、數位工具上，都要有世代差異化的設計，這樣Hi Story才不會只是回顧，而是跨世代共享的文化經驗。