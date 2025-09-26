快訊

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

聽新聞
0:00 / 0:00

白晝之夜將在圓山登場 舊兒樂、圓山坑道喚起五、六年級生回憶

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圓山坑道內部。報系資料照
圓山坑道內部。報系資料照

北市今年白晝之夜11月1日在圓山花博登場，舊兒童樂園以及圓山坑道都將開放，喚起五、六年級生回憶。市長蔣萬安日前在市政會議指示文化局，在現場的互動、數位工具，要有世代差異化的設計，不會是回顧，而是跨世代共享的文化經驗。

白晝之夜三大核心精神，包括跨夜、全民參與以及藝術共享，活動中透過音樂、各項的展演、裝置藝術，展現夜晚的創意跟活力，讓市民不只來觀賞，也可以參與藝術的創作，透過白晝之夜展現台北夜經濟的潛力。

蔣萬安指出，這一次的主題Hi Story，他給予肯定，也呼應了台北的城市記憶，他也提醒，這一次白晝之夜選擇圓山、舊兒童樂園這些場域，會喚起最多共鳴的主要是五、六年級生，但要思考是如何讓年輕世代能夠理解，感受這段記憶，因為可能2、30歲的人可能不知道這邊是過去是兒童樂園。

蔣萬安表示，這一次白晝之夜不只是讓上一輩的人有感，不只是再現歷史，也要翻譯歷史，讓市民，甚至國際的觀眾能夠產生新的連結，請文化局和設計團隊在宣傳的語言、現場的互動、數位工具上，都要有世代差異化的設計，這樣Hi Story才不會只是回顧，而是跨世代共享的文化經驗。

他說，選在圓山舉辦，會讓五、六年級生有很強烈的共鳴，像是「再春泳池」對這一世代來說就是很深刻的場域記憶，要請文化局以及工務局再次確認現況。

「舊兒童樂園」已熄燈。記者楊正海/攝影。報系資料照
「舊兒童樂園」已熄燈。記者楊正海/攝影。報系資料照

白晝之夜 文化局

延伸閱讀

北市原民會啟動花蓮急難救助 符合條件者最高領1萬5千元

雙城論壇羅生門…蔣萬安發言絲毫沒怪陸委會 陸委會：與北市府溝通順暢

盼拋磚引玉…助花蓮災民度難關 蔣萬安捐1個月所得

台北隊今再派4車15人救災 蔣萬安：全力支援與花蓮同在

相關新聞

新北今年國慶升旗很有藝術感 還有奧運女拳王林郁婷領唱國歌

新北市今年國慶升旗典禮選在今年完工啟用的新北市美術館舉辦，民政局表示，升旗典禮將於10月10日上午8時30分舉辦，今年以...

白晝之夜將在圓山登場 舊兒樂、圓山坑道喚起五、六年級生回憶

北市今年白晝之夜11月1日在圓山花博登場，舊兒童樂園以及圓山坑道都將開放，喚起五、六年級生回憶。市長蔣萬安日前在市政會議...

北市公館圓環拆除進度超前 正交路口29日通車

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府昨表示，工期進度達80%，9月29日上午6時即可開放正...

新北敬老愛心卡 明年起交通加碼 北北基桃宜適用

新北市長侯友宜前天宣布敬老愛心卡明年三階段加碼，交通局昨表示，明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運將從15...

新北老舊建築整維新法上路 最高補助1500萬

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「...

廣角鏡／新北採山藥一日遊

新北山藥採收季到來，雙溪區公所昨推廣山藥結合貢寮鮑料理及東北角輕旅行，新北山藥為「基隆原生種」質地細膩，在東北角獨特的氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。