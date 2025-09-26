快訊

新北今年國慶升旗很有藝術感 還有奧運女拳王林郁婷領唱國歌

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國慶典禮當日，將由奧運拳擊金牌得主「女拳王」林郁婷領唱國歌。圖／新北市民政局提供
國慶典禮當日，將由奧運拳擊金牌得主「女拳王」林郁婷領唱國歌。圖／新北市民政局提供

新北市今年國慶升旗典禮選在今年完工啟用的新北市美術館舉辦，民政局表示，升旗典禮將於10月10日上午8時30分舉辦，今年以「新北國慶日 X 親子家庭日」為主題，結合親子同樂氛圍，邀請市民一同參與盛會，為中華民國獻上誠摯祝福。

民政局長林耀長指出，今年國慶活動主視覺以國旗意象融合幾何設計，象徵國家榮耀與團結，並融入美術館建築特色與親子共遊元素，呈現藝術、人文與家庭同歡的溫馨意境。選在富有藝術氛圍的新北市美術館舉行，不僅凸顯城市文化底蘊，也讓市民能以嶄新角度體驗國慶氛圍。

升旗典禮當天由巴黎奧運拳擊金牌「女拳王」得主的林郁婷來領唱國歌，展現新北之光；升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手，氣氛莊嚴肅穆。另有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科大表藝系、Fubon Angels、YOYO家族及天馬戲創作劇團也將輪番登場，帶動現場熱烈氛圍。

新北市府也規畫「一日闔家歡」系列活動，從上午8時30分延續至下午3時，內容涵蓋文創市集、親子劇團演出、闖關遊戲及街頭藝術表演，並提供限量500張新北市美術館免費參觀券，邀請民眾在歡慶國慶的同時，也能度過充實美好的親子時光。

為營造國慶氣氛，新北市府從10月起在市府大樓周邊8條道路、境內及聯外共13座橋樑懸掛逾1400面國旗，市府一樓大廳及各區公所、機關學校也陸續於大樓或適當地點插掛國旗，全市約5500面國旗隨風飄揚。

此外，市府民政局也透過「新北民政保平安」粉絲專頁推出線上活動，自9月26日至10月5日止，只要分享活動貼文並完成指定任務，就有機會抽中500元電子禮券。國慶當日參與線上直播互動，還可再抽加碼好禮，邀請市民無論線上或線下都能共襄盛舉，齊心迎接114年國慶。

活動當天由輔仁大學競技啦啦隊等團體輪番帶來演出。圖／新北市民政局提供
活動當天由輔仁大學競技啦啦隊等團體輪番帶來演出。圖／新北市民政局提供

國慶 親子

相關新聞

新北今年國慶升旗很有藝術感 還有奧運女拳王林郁婷領唱國歌

新北市今年國慶升旗典禮選在今年完工啟用的新北市美術館舉辦，民政局表示，升旗典禮將於10月10日上午8時30分舉辦，今年以...

白晝之夜將在圓山登場 舊兒樂、圓山坑道喚起五、六年級生回憶

北市今年白晝之夜11月1日在圓山花博登場，舊兒童樂園以及圓山坑道都將開放，喚起五、六年級生回憶。市長蔣萬安日前在市政會議...

北市公館圓環拆除進度超前 正交路口29日通車

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府昨表示，工期進度達80%，9月29日上午6時即可開放正...

新北敬老愛心卡 明年起交通加碼 北北基桃宜適用

新北市長侯友宜前天宣布敬老愛心卡明年三階段加碼，交通局昨表示，明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運將從15...

新北老舊建築整維新法上路 最高補助1500萬

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「...

廣角鏡／新北採山藥一日遊

新北山藥採收季到來，雙溪區公所昨推廣山藥結合貢寮鮑料理及東北角輕旅行，新北山藥為「基隆原生種」質地細膩，在東北角獨特的氣...

