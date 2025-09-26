聽新聞
0:00 / 0:00
新北今年國慶升旗很有藝術感 還有奧運女拳王林郁婷領唱國歌
新北市今年國慶升旗典禮選在今年完工啟用的新北市美術館舉辦，民政局表示，升旗典禮將於10月10日上午8時30分舉辦，今年以「新北國慶日 X 親子家庭日」為主題，結合親子同樂氛圍，邀請市民一同參與盛會，為中華民國獻上誠摯祝福。
民政局長林耀長指出，今年國慶活動主視覺以國旗意象融合幾何設計，象徵國家榮耀與團結，並融入美術館建築特色與親子共遊元素，呈現藝術、人文與家庭同歡的溫馨意境。選在富有藝術氛圍的新北市美術館舉行，不僅凸顯城市文化底蘊，也讓市民能以嶄新角度體驗國慶氛圍。
升旗典禮當天由巴黎奧運拳擊金牌「女拳王」得主的林郁婷來領唱國歌，展現新北之光；升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手，氣氛莊嚴肅穆。另有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科大表藝系、Fubon Angels、YOYO家族及天馬戲創作劇團也將輪番登場，帶動現場熱烈氛圍。
新北市府也規畫「一日闔家歡」系列活動，從上午8時30分延續至下午3時，內容涵蓋文創市集、親子劇團演出、闖關遊戲及街頭藝術表演，並提供限量500張新北市美術館免費參觀券，邀請民眾在歡慶國慶的同時，也能度過充實美好的親子時光。
為營造國慶氣氛，新北市府從10月起在市府大樓周邊8條道路、境內及聯外共13座橋樑懸掛逾1400面國旗，市府一樓大廳及各區公所、機關學校也陸續於大樓或適當地點插掛國旗，全市約5500面國旗隨風飄揚。
此外，市府民政局也透過「新北民政保平安」粉絲專頁推出線上活動，自9月26日至10月5日止，只要分享活動貼文並完成指定任務，就有機會抽中500元電子禮券。國慶當日參與線上直播互動，還可再抽加碼好禮，邀請市民無論線上或線下都能共襄盛舉，齊心迎接114年國慶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言