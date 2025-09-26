新北老屋整建新法上路 最高可補助1500萬

快訊

中央社／ 新北26日電

新北市老舊建物整建維護補助新法上路，不僅新增弱層補強項目，也放寬同意門檻，且提高補助比率上限至85%，每案最高可補助1500萬元。

新北市都市更新處新聞稿指出，老宅延壽是近年熱門議題，市府日前修正「老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，不只提供立面修繕、耐震補強與增設電梯補助，更納入弱層補強，提供社區新選擇。

此外，整建維護補助同意門檻也大幅放寬，以往需要100%所有權人同意，現在只要50%所有權人同意或區權會決議即可申請。同時每案最高補助比率從總經費75%提高至85%，上限1500萬元。技術方面也與新北建築師、土木技師、結構技師3大專業公會合作，導入專業簽證及審查機制。

都市更新處舉例，位於新北市樹林火車站前的一排連棟老屋，過去外牆磁磚剝落、管線凌亂，本月建築立面修繕完工華麗變身，不僅為火車站周邊增添新風貌，更強化建物機能。

都市更新處強調，老屋不一定代表危險，可透過專業鑑定了解安全狀態，如果建築物整體無太大疑慮，可以選擇整建維護強化建物機能。目前多元整建維護經費補助已核准超過471案，市府也提供免費到府現勘諮詢等服務。

