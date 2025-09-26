雞籠城隍文化祭展開「神警聯手」 日夜巡將發6000個鹹光餅

雞籠中元祭在農曆8月初一「關龕門」後圓滿落幕，緊接著迎來「雞籠城隍文化祭」昨天登場，將在農曆8月14日舉行「夜巡」、8月16日舉行「日巡」，護國城隍爺將率領鍾馗將軍、謝范將軍與眾兵天將，嚴格掃蕩不願歸返的「好兄弟」，守護基隆合境平安。

副市長邱佩琳昨與民政處長呂謦煒等人出席，今年遶境將邀請松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟、台南正統鹿耳門聖母廟共同參與，「媽祖會城隍」護佑國門、守護北台灣。廟方將發放6000份「鹹光餅」給市民壓驚保平安，並邀請傳承三代的家將陣頭同場展演。

「警界猛男」世界先生2025台灣代表新店分局警官游文瑋、警政署保六總隊警員陳易昇及撼動H.D.A、基隆市警察局宣導反詐騙，善有善報、惡有惡報。