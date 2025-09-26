聽新聞
公館圓環拆除進度超前 正交路口29日通車

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
公館圓環改為正交路口工程進度大幅超前，月底可望全面啟用。圖為現況照。圖／新工處提供
公館圓環改為正交路口工程進度大幅超前，月底可望全面啟用。圖為現況照。圖／新工處提供

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府昨表示，工期進度達80%，9月29日上午6時即可開放正交路口通車，四岔路口中，僅有福和橋行駛信義區的機車需要兩段式左轉，未來還將鋪實體人行道

拆除工程包括填平公車地下道等工期大幅縮短，新工處長林昆虎說，施工過程能這麼快，主要是有預鑄廠提供工料，且原規畫是先填平地下道才改自來水管，這次及早交給自來水處改管同時封填。

交通局指出，公館圓環改為正交路口後，公館羅斯福路往新店方向，共有1線平面的公車專用道、4線汽機車道。對向新店往公館同樣有1個公車專用道、汽機車左右轉2線車道及直行2線車道。

交通局說，福和橋下受到墩柱影響，建議駕駛人在橋上分流，下橋後會有2線直行信義區、1線公車專用道及2線汽車車道往公館羅斯福路，機車則需要兩段式左轉。信義基隆路往福和橋方向，左右轉各2線車道、2線直行車道。

公運處補充，羅斯福路的原先停靠路側的12條公車路線，將會改道公車專用道上，至於國道公車或專車等則是持續到路側，避免全部集中到公車專用道，也會繼續觀察車流量評估是否調整位置。

交通局長謝銘鴻表示，未來會持續觀察車流、配置車道線再行微調，後續工程也將在正交路口處鋪實體人行道。

