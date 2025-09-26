聽新聞
0:00 / 0:00

新北敬老愛心卡 明年起交通加碼 北北基桃宜適用

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市敬老愛心卡點數將增加，擴大交通工具使用範圍。圖／新北市社會局提供
新北市敬老愛心卡點數將增加，擴大交通工具使用範圍。圖／新北市社會局提供

新北市長侯友宜前天宣布敬老愛心卡明年三階段加碼，交通局昨表示，明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃國道客運將從15條增到80條，2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由北北基擴大至北北基桃宜。

新北市交通局統計，持敬老愛心卡每年搭乘計程車次數達30萬次，租借騎乘YouBike更高達166萬次，敬老愛心卡已成為長者日常的重要夥伴。

交通局簡任技正吳政諺表示，敬老愛心卡這次福利升級最大亮點是擴大交通工具使用範圍，自明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運路線從15條增加到80條，讓長者跨縣市旅遊探親安心又方便。

而2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由原本的北北基擴大至北北基桃宜，適用火車站數自36站增加到64站，服務里程數從100公里延伸到232公里，讓長者更能無縫銜接城際交通。

吳政諺說，敬老愛心卡點數福利的提升，讓長者使用敬老愛心卡搭乘國道客運、台鐵、捷運、公車、計程車或租借騎乘YouBike，可減少自駕，降低交通風險，同時也有助於減碳，為環境永續盡分心力。

國道客運 計程車 北北基桃 台鐵 YouBike 里程數 侯友宜

延伸閱讀

新北汐止區行政樓防災演練 模擬強震、洪患緊急逃生

台版寄生上流？新北三重賊侵入住宅、偷穿衣褲 法院裁定羈押

新北消防局再派25人赴花蓮救災 已搜救126件人命

新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

相關新聞

公館圓環拆除進度超前 正交路口29日通車

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府昨表示，工期進度達80%，9月29日上午6時即可開放正...

新北敬老愛心卡 明年起交通加碼 北北基桃宜適用

新北市長侯友宜前天宣布敬老愛心卡明年三階段加碼，交通局昨表示，明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運將從15...

新北老舊建築整維新法上路 最高補助1500萬

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「...

廣角鏡／新北採山藥一日遊

新北山藥採收季到來，雙溪區公所昨推廣山藥結合貢寮鮑料理及東北角輕旅行，新北山藥為「基隆原生種」質地細膩，在東北角獨特的氣...

新北汐止區行政樓防災演練 模擬強震、洪患緊急逃生

天災可能造成人命傷亡，家庭破碎，新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內...

用雙手打造綠色社區 新北瑞芳吉安里楊淑姝默默奉獻成楷模

在瑞芳區吉安里，有一位不辭辛勞、默默耕耘的環保志工楊淑姝。她長年投入社區服務，無論酷暑寒冬，總是第一時間現身街道、公園及社區角落，細心清掃、除草、種植，一點一滴打造出清新整潔的生活環境，不但讓里內處處綠意盎然、生機蓬勃，也讓她獲得今年的新北市環保英雄肯定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。