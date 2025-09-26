新北敬老愛心卡 明年起交通加碼 北北基桃宜適用

新北市長侯友宜前天宣布敬老愛心卡明年三階段加碼，交通局昨表示，明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運將從15條增到80條，2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由北北基擴大至北北基桃宜。

新北市交通局統計，持敬老愛心卡每年搭乘計程車次數達30萬次，租借騎乘YouBike更高達166萬次，敬老愛心卡已成為長者日常的重要夥伴。

交通局簡任技正吳政諺表示，敬老愛心卡這次福利升級最大亮點是擴大交通工具使用範圍，自明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運路線從15條增加到80條，讓長者跨縣市旅遊探親安心又方便。

而2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由原本的北北基擴大至北北基桃宜，適用火車站數自36站增加到64站，服務里程數從100公里延伸到232公里，讓長者更能無縫銜接城際交通。

吳政諺說，敬老愛心卡點數福利的提升，讓長者使用敬老愛心卡搭乘國道客運、台鐵、捷運、公車、計程車或租借騎乘YouBike，可減少自駕，降低交通風險，同時也有助於減碳，為環境永續盡分心力。