新北老舊建築整維新法上路 最高補助1500萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市樹林區鎮前街立面修繕案更新後照片。圖／新北市都更處提供
新北市樹林區鎮前街立面修繕案更新後照片。圖／新北市都更處提供

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，提供立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯補助，最高補助1500萬元。

新法大幅放寬申請門檻，從原本100%降為只要50%所有權人同意或區權會決議即可申請；每案最高補助比率從原本75%增至85%，預估每年約400戶申請；技術上也與新北建築師、土木技師、結構技師3大專業公會合作，導入專業簽證及審查機制。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，公會持續與新北市政府合作，提供新北市民整建維護諮詢輔導、法令說明會服務，並給予市府專業意見與民眾反饋，市府修法傾聽民意並廣納公會意見，納入弱層補強並放寬申請同意比率，期望能促使更多民眾重視整建維護重要性，提升建築物機能及安全舒適性。

都更處表示，樹林火車站前整排連棟老屋，本月建築立面修繕順利完工，過去外牆磁磚剝落、管線凌亂、鐵窗增設，如今華麗變身。

都更處指出，老屋可以透過專業鑑定瞭解安全狀態，如果建築物整體沒有太大疑慮，可以選擇整建維護強化建物機能，目前多元整建維護已核准超過471案。新法預估1年應該有5到10案、約400戶會申請。

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府昨表示，工期進度達80%，9月29日上午6時即可開放正...

新北市長侯友宜前天宣布敬老愛心卡明年三階段加碼，交通局昨表示，明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運將從15...

新北山藥採收季到來，雙溪區公所昨推廣山藥結合貢寮鮑料理及東北角輕旅行，新北山藥為「基隆原生種」質地細膩，在東北角獨特的氣...

天災可能造成人命傷亡，家庭破碎，新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內...

在瑞芳區吉安里，有一位不辭辛勞、默默耕耘的環保志工楊淑姝。她長年投入社區服務，無論酷暑寒冬，總是第一時間現身街道、公園及社區角落，細心清掃、除草、種植，一點一滴打造出清新整潔的生活環境，不但讓里內處處綠意盎然、生機蓬勃，也讓她獲得今年的新北市環保英雄肯定。

