新北老舊建築整維新法上路 最高補助1500萬

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，提供立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯補助，最高補助1500萬元。

新法大幅放寬申請門檻，從原本100%降為只要50%所有權人同意或區權會決議即可申請；每案最高補助比率從原本75%增至85%，預估每年約400戶申請；技術上也與新北建築師、土木技師、結構技師3大專業公會合作，導入專業簽證及審查機制。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，公會持續與新北市政府合作，提供新北市民整建維護諮詢輔導、法令說明會服務，並給予市府專業意見與民眾反饋，市府修法傾聽民意並廣納公會意見，納入弱層補強並放寬申請同意比率，期望能促使更多民眾重視整建維護重要性，提升建築物機能及安全舒適性。

都更處表示，樹林火車站前整排連棟老屋，本月建築立面修繕順利完工，過去外牆磁磚剝落、管線凌亂、鐵窗增設，如今華麗變身。

都更處指出，老屋可以透過專業鑑定瞭解安全狀態，如果建築物整體沒有太大疑慮，可以選擇整建維護強化建物機能，目前多元整建維護已核准超過471案。新法預估1年應該有5到10案、約400戶會申請。