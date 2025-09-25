快訊

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

聽新聞
0:00 / 0:00

新北汐止區行政樓防災演練 模擬強震、洪患緊急逃生

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供

天災可能造成人命傷亡，家庭破碎，新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。

新北市汐止區行政中心今天下午3時舉辦地震及緊急避難演練，模擬規模6.5強震，希望透過實境操作，檢驗合署機關員工與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。

演練項目是發生地震後，汐止區公所由秘書室廣播，人員依「趴下、掩護、穩住」3步驟就地避難。地震搖晃結束後，管制電梯使用，並由避難引導班持哨及指揮棒在樓梯口，引導人員依序撤離，確保疏散安全。

除了演練地震防災，今天也演練2樓有人員受傷，由通報聯絡班協助送往緊急醫療救護站。現場電線走火，消防滅火班予以撲滅。另有天花板坍塌狀況，安全防護班迅速拉設警戒線，避免人員誤入，展現跨單位訓練成果。

今天也演練豪大雨情境，演練地下停車場防水閘門與出入口防水擋板緊急關閉作業，強化行政大樓防汛能力。

汐止區長林慶豐表示，地震與豪雨為汐止常見災害，透過跨單位演練，能讓人員更熟悉災害通報、疏散引導與救護流程，不僅能降低災害損失，也提升公共安全。未來區公所將持續深化與社區及民間合作，共同打造更安全、具韌性的生活環境。

新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。圖／汐止區公所提供

地震 汐止

延伸閱讀

新北消防局再派25人赴花蓮救災 已搜救126件人命

活著就要動 新北汐止健康促進協會辦腦中風講座

新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

攜手共護水域安全 新北汐止防災企業捐水帶助清淤

相關新聞

新北汐止區行政樓防災演練 模擬強震、洪患緊急逃生

天災可能造成人命傷亡，家庭破碎，新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內...

用雙手打造綠色社區 新北瑞芳吉安里楊淑姝默默奉獻成楷模

在瑞芳區吉安里，有一位不辭辛勞、默默耕耘的環保志工楊淑姝。她長年投入社區服務，無論酷暑寒冬，總是第一時間現身街道、公園及社區角落，細心清掃、除草、種植，一點一滴打造出清新整潔的生活環境，不但讓里內處處綠意盎然、生機蓬勃，也讓她獲得今年的新北市環保英雄肯定。

新北雙溪以「綠色旅遊」為核心 打造永續觀光新亮點

為推廣地方創生與永續觀光，新北市雙溪區地方創生團隊「注腳雙溪」於今(25)日舉辦綠色旅遊「雙溪 GT Go」亮點發表，邀請遊客一同走訪雙溪，深入體驗融合了在地文化、低碳旅遊與智慧導覽的新型態綠色旅遊路徑。

活著就要動 新北汐止健康促進協會辦腦中風講座

如何讓自己更健康，汐止區健康促進協會和汐止國泰醫院聯合舉辦健康講座，主題是腦中風，邀請專業醫師講解腦中風的成因、治療與預防，吸引了120位民眾報名參加，學員們說，收獲很多，學到活著就要多動，才能更健康。

新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

汐止區新台五路，上下班尖峰時間車流量很大，不過，昨天塞車情況特別嚴重，尤其在新台五路二段238巷一帶，因為紅綠燈不連鎖，造成車流嚴重回堵，所以新北市議員張錦豪也馬上通知交通單位改善，並且今(25)日再邀請相關單位人員現場會勘，了解狀況，並且已經排除紅綠燈號誌異常的情況。

愛麗絲夢遊仙境人氣角色 10/4北香湖登場

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日(六)至19日(日)共16天在嘉義市北香湖公園盛大登場，今年首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題。嘉義市黃敏惠市長24日於嘉義市府中庭公布八大夢境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。