新北汐止區行政樓防災演練 模擬強震、洪患緊急逃生
天災可能造成人命傷亡，家庭破碎，新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。
新北市汐止區行政中心今天下午3時舉辦地震及緊急避難演練，模擬規模6.5強震，希望透過實境操作，檢驗合署機關員工與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。
演練項目是發生地震後，汐止區公所由秘書室廣播，人員依「趴下、掩護、穩住」3步驟就地避難。地震搖晃結束後，管制電梯使用，並由避難引導班持哨及指揮棒在樓梯口，引導人員依序撤離，確保疏散安全。
除了演練地震防災，今天也演練2樓有人員受傷，由通報聯絡班協助送往緊急醫療救護站。現場電線走火，消防滅火班予以撲滅。另有天花板坍塌狀況，安全防護班迅速拉設警戒線，避免人員誤入，展現跨單位訓練成果。
今天也演練豪大雨情境，演練地下停車場防水閘門與出入口防水擋板緊急關閉作業，強化行政大樓防汛能力。
汐止區長林慶豐表示，地震與豪雨為汐止常見災害，透過跨單位演練，能讓人員更熟悉災害通報、疏散引導與救護流程，不僅能降低災害損失，也提升公共安全。未來區公所將持續深化與社區及民間合作，共同打造更安全、具韌性的生活環境。
