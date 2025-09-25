新北汐止區行政樓防災演練 模擬強震、洪患緊急逃生

天災可能造成人命傷亡，家庭破碎，新北市汐止區行政中心今天模擬演練發生規模6.5強震，以及豪大雨造成洪患應變，提升在大樓內合署辦公機關與洽公民眾逃生能力，減少可能的傷亡。

新北市汐止區行政中心今天下午3時舉辦地震及緊急避難演練，模擬規模6.5強震，希望透過實境操作，檢驗合署機關員工與洽公民眾的應變能力，展現跨單位協作成果。

演練項目是發生地震後，汐止區公所由秘書室廣播，人員依「趴下、掩護、穩住」3步驟就地避難。地震搖晃結束後，管制電梯使用，並由避難引導班持哨及指揮棒在樓梯口，引導人員依序撤離，確保疏散安全。

除了演練地震防災，今天也演練2樓有人員受傷，由通報聯絡班協助送往緊急醫療救護站。現場電線走火，消防滅火班予以撲滅。另有天花板坍塌狀況，安全防護班迅速拉設警戒線，避免人員誤入，展現跨單位訓練成果。

今天也演練豪大雨情境，演練地下停車場防水閘門與出入口防水擋板緊急關閉作業，強化行政大樓防汛能力。