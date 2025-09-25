教師節等3個國定假日 北市垃圾照常收運

今年下半年新增教師節、光復紀念日及行憲紀念日3個國定假日，台北市環保局今天表示，期間除逢週三及週日例行停收垃圾，國定假日及補假日皆正常收運，方便市民排出垃圾。

紀念日及節日實施條例5月發布生效，新增9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日為國定假日，今年教師節及光復節因逢週末補假，成為3天連續假期。

台北市環境保護局今天發布新聞稿表示，國定假日及連續假期的垃圾清運皆維持正常，今年新增的國定假日同樣比照此原則，除適逢週三及週日例行停收垃圾外，其餘時間包含補假日在內皆正常收運。

環保局表示，若無法配合垃圾車收運時間，可利用各行政區30處垃圾限時收受點，依據各點營運時間就近排出垃圾，提醒民眾依指示放置，勿任意堆置，且非回收物仍應使用專用垃圾袋，一起維護市容環境。