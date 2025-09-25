新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

汐止區新台五路，上下班尖峰時間車流量很大，不過，昨天塞車情況特別嚴重，尤其在新台五路二段238巷一帶，因為紅綠燈不連鎖，造成車流嚴重回堵，所以新北市議員張錦豪也馬上通知交通單位改善，並且今(25)日再邀請相關單位人員現場會勘，了解狀況，並且已經排除紅綠燈號誌異常的情況。

崇德里長蘇宏杰說，在新台五路二段因為沿線紅綠燈沒有連貫，造成這一整段大塞車，這問題在今天已經做好解決，目前沿線的紅綠燈是連貫的，非常感謝新北市交通局還有新北市議員張錦豪的協助處理。

新北市議員張錦豪提到，有接獲民眾反應在新台五路二段238巷一帶，有幾個大型社區，有遇到紅綠燈不連鎖，導致上班時間，很多往台北市方向都卡在幾個大型路口，馬上請市府交通局等相關單位一起來看看是不是當時設計不良或是這幾天程式跑掉，後來確認可能是前幾天大風大雨的關係跳掉了，導致號誌迴路異常，幾個大型社區的路口，紅綠燈特別的長，號誌不連鎖，才停了紅燈，到下個路口又紅燈，造成塞車，要求立即派員進行系統校正與檢修，今天來勘察，紅綠燈確認已經恢復正常運作。