活著就要動 新北汐止健康促進協會辦腦中風講座

如何讓自己更健康，汐止區健康促進協會和汐止國泰醫院聯合舉辦健康講座，主題是腦中風，邀請專業醫師講解腦中風的成因、治療與預防，吸引了120位民眾報名參加，學員們說，收獲很多，學到活著就要多動，才能更健康。

汐止區健康促進協會榮譽理事長胡朝進表示，今天是健康促進協會跟汐止國泰醫院、汐止區公所、農會聯合舉辦健康講座，有120位民眾報名參加，表示這活動非常有需要，日後這活動還會繼續再辦。

汐止國泰醫院社區醫學中心副主任蘇億玲指出，舉辦的腦中風的議題，邀請到的是腦神經外科的黃志達主任分享腦中風的成因、治療跟預防，最主要是腦中風是十大死因的前十位，所以，一直要好好的維持自己的健康，黃主任一直強調，所有的健康其實都是靠自己，50%是跟自己的生活型態有相關，所以，要好好控制三高，高血壓、高血脂還有高血糖，如果把三高控制好，就能減少得到腦中風的機會，把罹患腦中風的機率降到最低。

民眾說，今天的講座受益匪淺，可以學到很多醫學常識，黃主任很有耐心解答，聽了講座學到平時為了健康就要動，不要想要懶的動又要健康，活著就要動。