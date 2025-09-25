新北雙溪以「綠色旅遊」為核心 打造永續觀光新亮點

為推廣地方創生與永續觀光，新北市雙溪區地方創生團隊「注腳雙溪」於今(25)日舉辦綠色旅遊「雙溪 GT Go」亮點發表，邀請遊客一同走訪雙溪，深入體驗融合了在地文化、低碳旅遊與智慧導覽的新型態綠色旅遊路徑。

活動亮點之一為「淡蘭古道在家山」，邀請台灣知名登山家江秀真分享在地山林故事。「雙溪 GT Go綠色旅遊地圖」則由淡蘭古道插畫家沈恩民設計發表，地圖圖像融合雙溪自然風貌與人文地景。

注腳雙溪創辦人簡淑慧也展示QR Code智慧導覽系統，整合雙溪火車站、地景詩牌、低碳驛站等節點，提升旅遊便利性與互動性。

透過參與綠色採購體驗，親身感受雙溪從飲食出發的永續實踐。選用在地農產製成的黑豬肉雞捲、寒天布丁蛋糕與南瓜吐司，並提供以在地食材烹調的低碳午餐「淡蘭飯包」。

活動下午的文化行程則以「雙溪文化路徑走讀」與「插畫家速寫雙溪地景」為主軸，透過視覺藝術與人文導覽，引領參與者重新看見雙溪自然與文化交織的多元面貌，體會永續旅遊的深層價值。

現場也預告將於10月26日舉辦「跟著插畫家來【雙溪 GT Go】」主題活動，開放民眾報名參與。同時推出「綠色好旅人護照」集點活動，鼓勵民眾體驗雙溪旅遊、參與綠色採購，集點兌換永續好禮，實踐低碳生活。