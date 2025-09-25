快訊

用雙手打造綠色社區 新北瑞芳吉安里楊淑姝默默奉獻成楷模

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
楊淑姝用雙手守護社區，用行動詮釋「環保志工」的真義，是吉安里實至名歸的環保英雄。 圖／觀天下有線電視提供
楊淑姝用雙手守護社區，用行動詮釋「環保志工」的真義，是吉安里實至名歸的環保英雄。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳吉安里，有一位不辭辛勞、默默耕耘的環保志工楊淑姝。她長年投入社區服務，無論酷暑寒冬，總是第一時間現身街道、公園及社區角落，細心清掃、除草、種植，一點一滴打造出清新整潔的生活環境，不但讓里內處處綠意盎然、生機蓬勃，也讓她獲得今年的新北市環保英雄肯定。

除了綠美化工作，她在社區活動與關懷工作中也同樣積極參與。從協助長者、關懷據點服務，到居民溝通、活動支援等大小事務，都能見到她的身影。她的存在，早已成為吉安里不可或缺的重要力量。

談到這份服務的初衷，楊淑姝謙虛地表示，自己只是不希望社區髒亂，做久了就成了習慣。看到鄰里開心、社區變美，就是最好的回報。

吉安里長謝永昌也大力肯定她的貢獻，志工楊淑姝就像社區的守護者，不但環境清潔一把抓，還願意主動協助長輩與居民，她真的是我們最堅強的後盾。

志工楊淑姝的行動力與熱忱，不僅提升了社區環境品質，更凝聚鄰里情感，為社區注入正向能量。她用雙手守護社區，用行動詮釋「環保志工」的真義，是吉安里實至名歸的環保英雄。

吉安 瑞芳

相關新聞

為推廣地方創生與永續觀光，新北市雙溪區地方創生團隊「注腳雙溪」於今(25)日舉辦綠色旅遊「雙溪 GT Go」亮點發表，邀請遊客一同走訪雙溪，深入體驗融合了在地文化、低碳旅遊與智慧導覽的新型態綠色旅遊路徑。

如何讓自己更健康，汐止區健康促進協會和汐止國泰醫院聯合舉辦健康講座，主題是腦中風，邀請專業醫師講解腦中風的成因、治療與預防，吸引了120位民眾報名參加，學員們說，收獲很多，學到活著就要多動，才能更健康。

汐止區新台五路，上下班尖峰時間車流量很大，不過，昨天塞車情況特別嚴重，尤其在新台五路二段238巷一帶，因為紅綠燈不連鎖，造成車流嚴重回堵，所以新北市議員張錦豪也馬上通知交通單位改善，並且今(25)日再邀請相關單位人員現場會勘，了解狀況，並且已經排除紅綠燈號誌異常的情況。

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日(六)至19日(日)共16天在嘉義市北香湖公園盛大登場，今年首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題。嘉義市黃敏惠市長24日於嘉義市府中庭公布八大夢境

新北市石門區山溪里位在山區高地民眾用水不便，市府水利局今天表示，補助石門區公所興建的4座5噸水塔，並鋪設簡易自來水管線5...

