用雙手打造綠色社區 新北瑞芳吉安里楊淑姝默默奉獻成楷模

在瑞芳區吉安里，有一位不辭辛勞、默默耕耘的環保志工楊淑姝。她長年投入社區服務，無論酷暑寒冬，總是第一時間現身街道、公園及社區角落，細心清掃、除草、種植，一點一滴打造出清新整潔的生活環境，不但讓里內處處綠意盎然、生機蓬勃，也讓她獲得今年的新北市環保英雄肯定。

除了綠美化工作，她在社區活動與關懷工作中也同樣積極參與。從協助長者、關懷據點服務，到居民溝通、活動支援等大小事務，都能見到她的身影。她的存在，早已成為吉安里不可或缺的重要力量。

談到這份服務的初衷，楊淑姝謙虛地表示，自己只是不希望社區髒亂，做久了就成了習慣。看到鄰里開心、社區變美，就是最好的回報。

吉安里長謝永昌也大力肯定她的貢獻，志工楊淑姝就像社區的守護者，不但環境清潔一把抓，還願意主動協助長輩與居民，她真的是我們最堅強的後盾。

志工楊淑姝的行動力與熱忱，不僅提升了社區環境品質，更凝聚鄰里情感，為社區注入正向能量。她用雙手守護社區，用行動詮釋「環保志工」的真義，是吉安里實至名歸的環保英雄。