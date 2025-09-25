看見想像中的台北文學館 「小數點」特展登場

台北即將擁有自己的文學館，由台北市文化局及台北文學館籌備處推出的「小數點－台北文學館觀眾調查問卷結果」展覽，從1291份問卷分析民眾對台北文學館的想像。

根據台北市文化局發布新聞稿，展覽將問卷數據分為「小數點的組成」、「小數點與文學的距離」、「小數點的文學館想像」，從理解參與問卷的民眾背景開始，接續呈現民眾看待文學的各種面向以及與文學的距離。

民眾認識台北文學的起點，有人是在溫州街的咖啡館，有人是從西門町電影街開始。展覽同時設置「我的台北文學起點」，觀眾透過代表文學館不同空間的積木，蓋出自己心目中的文學館，並拍照上傳打卡。

「小數點－台北文學館觀眾調查問卷結果」即日起展出至11月16日，地點在台北「嘉禾新村．拾光屋」。