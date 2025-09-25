看見想像中的台北文學館 「小數點」特展登場
台北即將擁有自己的文學館，由台北市文化局及台北文學館籌備處推出的「小數點－台北文學館觀眾調查問卷結果」展覽，從1291份問卷分析民眾對台北文學館的想像。
根據台北市文化局發布新聞稿，展覽將問卷數據分為「小數點的組成」、「小數點與文學的距離」、「小數點的文學館想像」，從理解參與問卷的民眾背景開始，接續呈現民眾看待文學的各種面向以及與文學的距離。
民眾認識台北文學的起點，有人是在溫州街的咖啡館，有人是從西門町電影街開始。展覽同時設置「我的台北文學起點」，觀眾透過代表文學館不同空間的積木，蓋出自己心目中的文學館，並拍照上傳打卡。
「小數點－台北文學館觀眾調查問卷結果」即日起展出至11月16日，地點在台北「嘉禾新村．拾光屋」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言