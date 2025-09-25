快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

愛麗絲夢遊仙境人氣角色 10/4北香湖登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日(六)至19日(日)共16天在嘉義市北香湖公園盛大登場，今年首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題。照片取自嘉義市政府
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日(六)至19日(日)共16天在嘉義市北香湖公園盛大登場，今年首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題。照片取自嘉義市政府

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日(六)至19日(日)共16天在嘉義市北香湖公園盛大登場，今年首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題。嘉義市黃敏惠市長24日於嘉義市府中庭公布八大夢境展區與媲美跨年晚會等級的表演卡司，邀請全國遊客一同來「嘉」，沉浸在夢幻震撼的光影饗宴。

黃敏惠市長表示， 「光織影舞」自2020年首辦以來，已成為嘉義市中秋佳節最具代表性的觀光品牌IP。今年邁入第6年，不僅首度結合迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》，特別打造沉浸式主題光影展，規劃「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」八大展區，場區亮點包括30米長沉浸光環隧道、4.2米高懷錶、9米高愛麗絲造型立體裝置與湖面上4.5米五環結構的月亮意象，營造如夢似幻的氛圍，讓大小朋友共同體驗童話世界的奇幻與感動。

黃敏惠市長指出，許多人心中都有一位愛麗絲，或也藏著那隻引領冒險的白兔、淘氣的妙妙貓，甚至是可愛的牡蠣寶寶。這些角色象徵每個人心中那份勇於探索、好奇冒險的精神。光影交織的北香湖，讓每一位來到這裡的觀眾，都能找回自己的探索精神，走進童話世界，感受奇妙、驚喜與歡笑。對大人而言，是浪漫的回憶；對孩子來說，則是一場童話般的冒險。

黃敏惠市長提到，這個童話故事是一段因好奇而展開的冒險，帶來驚喜與想像。嘉義自1704年建城至今，321年的歷史也像一本故事書，從諸羅六景、林業與鐵道，到今日的文化創新與觀光發展，每個時代都翻開新篇章。童話角色象徵探索與想像，而嘉義市正是一座承載歷史、又持續創新的城市。今年的「光織影舞」以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，把北香湖化作奇幻的入口，讓童話氛圍與嘉義市人文底蘊交會，碰撞出新的火花。

國際級設計師、活動策展人 Daniel Wong 表示，今年的主題希望將觀眾帶進一場既夢幻又充滿冒險感的光影旅程。今年延續歷屆「大月亮」熱潮，在「光月疊影」展區創新設計五環交疊結構，倒映在湖面營造滿月意象，外觀如同晶瑩的光之寶石，呈現空靈夢境的氛圍。他認為，「《愛麗絲夢遊仙境》是一種勇於探索的精神，這次的光影設計也希望讓大家找回童年時最純粹的好奇與感動，走進北香湖就像翻開一本用光編織、充滿驚喜與想像力的故事書。」觀光新聞處張婉芬處長表示，今年除了規劃8大展區，同時也規劃媲美跨年晚會等級的表演陣容。10月4日開幕晚會特別邀請「亞洲最具指標性大型幻術師」吳冠達帶來《夢境魔幻秀》，並由「鐵肺歌后」戴愛玲與「情歌王子」李聖傑獻唱。中秋節與雙十連假，邀請郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇等實力派歌手輪番登台。10月18日閉幕晚會則由張語噥、梁文音及陳勢安壓軸演出。活動期間還有榮獲世界街舞冠軍的「築夢者」舞團、紅鼻子馬戲團、鍋爐爺爺、柏青哥及氣球特技街頭藝人演出，並舉辦「奇幻市集」，集結藝術手作、花藝植栽、質感選物與特色餐飲，營造幻想與創意交織的夢幻嘉年華。嘉義市府表示，「2025嘉義市光織影舞」每日展出時間為18時至22時，「奇幻市集」自16時起開放，19時至22時每小時更有全新燈光效果的光影秀展演。

聚傳媒

嘉義 愛麗絲 光影

延伸閱讀

嘉市教師節大會黃敏惠宣布敬師月 表揚優良教師發送千元敬師禮券

嘉市迎孔遶境祈福花蓮 凝聚民間力量援災黃敏惠捐月薪脤災

藍黨魁選舉拜會黃敏惠 蔡志弘：候選人不能藉分裂黨爭取選票

賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

相關新聞

愛麗絲夢遊仙境人氣角色 10/4北香湖登場

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日(六)至19日(日)共16天在嘉義市北香湖公園盛大登場，今年首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》作為活動主題。嘉義市黃敏惠市長24日於嘉義市府中庭公布八大夢境

新北補助興建4水塔、接5462公尺水管 石門山區今夏免憂缺水了

新北市石門區山溪里位在山區高地民眾用水不便，市府水利局今天表示，補助石門區公所興建的4座5噸水塔，並鋪設簡易自來水管線5...

9月起3個國定、補假日 北市環保局垃圾收運情形一次看

今年9月起，新增3個應放假的國定假日，台北市環保局指出，清潔隊除適逢周三、日例行停收垃圾外，國定假日及補放假日，包含9月...

名醫開講！新北市明舉辦防癌論壇 想要健康看過來

癌症已連續43年蟬聯國人十大死因首位，平均每4分2秒就有1人確診，且患者年齡層有年輕化趨勢。為喚起市民對癌症篩檢重視，新...

新北山藥產季到 推限定山海食農饗宴、田間採藥享半價優惠

新北健康三寶-山藥的採收季節即至，雙溪區公所今舉辦山藥上市記者會，推廣山藥結合貢寮鮑料理及東北角輕旅行，並串聯三貂嶺生態...

公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台北市公館圓環工程達80%，北市交通局今天表示，9月29日即可開放正交路口通車，而四岔路口當中，僅有福和橋行駛信義區的機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。