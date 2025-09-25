快訊

新北補助興建4水塔、接5462公尺水管 石門山區今夏免憂缺水了

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府水利局補助石門區公所219萬元，興建的4座5噸水塔及鋪設5462公尺簡易自來水管線，石門區山溪里山區的84戶居民，今夏已有穩定與便利的用水。圖／新北水利局提供
新北市政府水利局補助石門區公所219萬元，興建的4座5噸水塔及鋪設5462公尺簡易自來水管線,石門區山溪里山區的84戶居民,今夏已有穩定與便利的用水。圖／新北水利局提供

新北市石門區山溪里位在山區高地民眾用水不便，市府水利局今天表示，補助石門區公所興建的4座5噸水塔，並鋪設簡易自來水管線5462公尺，今年完成啟用，讓山區的84戶居民，今年夏天都可保有穩定與便利的用水。

山溪里長許阿煌說，里內第5、6及10至15鄰的居民，因為怕比較下游的水源可能會被汙染，不敢接引使用，過去多得翻山越嶺，自行尋找比較穩定水源接引使用。只是每當枯水期來臨時，又要煩惱水源不足，不斷地要找更多的水源，對居民來說是一大困擾。

水利局長宋德仁表示，水是最基本的民生需求之一，無論居住在繁華的都市，或交通不便的偏鄉地區，都應享有公平且穩定的用水權利。市府推動簡易自來水改善工程的核心精神，就是要縮小城鄉差距，讓生活基本需求不因地理條件受限而被犧牲。

宋德仁說，對於許多偏鄉居民而言，能夠在家中享用穩定的自來水是相當珍貴資料，更需政府投入資源，讓偏遠居民不再為取水而煩惱。

水利局補助石門區公所219萬元，興建水塔及接引管線，解決山溪里民的用水困擾。許阿煌表示，今年完工的簡易自來水工程，大大解決居民長久以來的困擾，謝謝市府及公所團隊的協助。

水利局指出，山溪里簡易自來水工程施工地點位在山區，多為鄉間小路，增加施工機具與材料運送難度，多數管線設備都靠人工搬運完成。雨季時道路濕滑，也增加施工安全風險。工程團隊秉持專業精神與堅定意志，最終完成管線鋪設與水塔建置，為居民建構穩定的供水網絡。

水利局表示，新北市幅員遼闊，城鄉差異明顯，部分地區因地勢落差大、人口分布零散，至今仍無法接通市區自來水系統。市府今年共在石門、平溪、雙溪、坪林、石碇、新店、烏來和貢寮政區，共執行20件簡易自來水工程，希望市民無論身處何地，都能獲得妥善的用水照顧。

新北市政府水利局補助石門區公所219萬元，興建的4座5噸水塔及鋪設5462公尺簡易自來水管線，石門區山溪里山區的84戶居民，今夏已有穩定與便利的用水。圖／新北水利局提供
新北市政府水利局補助石門區公所219萬元，興建的4座5噸水塔及鋪設5462公尺簡易自來水管線，石門區山溪里山區的84戶居民，今夏已有穩定與便利的用水。圖／新北水利局提供
新北市政府水利局補助石門區公所219萬元，興建的4座5噸水塔及鋪設5462公尺簡易自來水管線，石門區山溪里山區的84戶居民，今夏已有穩定與便利的用水。圖／新北水利局提供
新北市政府水利局補助石門區公所219萬元，興建的4座5噸水塔及鋪設5462公尺簡易自來水管線，石門區山溪里山區的84戶居民，今夏已有穩定與便利的用水。圖／新北水利局提供

