聽新聞
0:00 / 0:00
9月起3個國定、補假日 北市環保局垃圾收運情形一次看
今年9月起，新增3個應放假的國定假日，台北市環保局指出，清潔隊除適逢周三、日例行停收垃圾外，國定假日及補放假日，包含9月29日（周一）、10月24日（周五）、10月25日（周六）、12月25日（周四）夜間均正常收運垃圾，歡迎市民多加利用。
環保局指出，依今年5月28日公告實施之「紀念日及節日實施條例」，今年9月起，新增9月28日教師節、10月25日光復節與12月25日行憲紀念日共3個應放假之國定假日。
環保局指出，無法配合垃圾收運時間的民眾，可以利用「北市30處垃圾限時收受點」丟垃圾。另也提醒民眾，於假期歡聚時，記得做好垃圾分類及資源回收，並惜食減量，將廚餘瀝乾後再排出，切勿違規棄置垃圾包、亂丟菸蒂，一起維護市容環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言