9月起3個國定、補假日 北市環保局垃圾收運情形一次看

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市環保局收運垃圾。圖／北市環保局提供
今年9月起，新增3個應放假的國定假日，台北市環保局指出，清潔隊除適逢周三、日例行停收垃圾外，國定假日及補放假日，包含9月29日（周一）、10月24日（周五）、10月25日（周六）、12月25日（周四）夜間均正常收運垃圾，歡迎市民多加利用。

環保局指出，依今年5月28日公告實施之「紀念日及節日實施條例」，今年9月起，新增9月28日教師節、10月25日光復節與12月25日行憲紀念日共3個應放假之國定假日。

環保局指出，無法配合垃圾收運時間的民眾，可以利用「北市30處垃圾限時收受點」丟垃圾。另也提醒民眾，於假期歡聚時，記得做好垃圾分類及資源回收，並惜食減量，將廚餘瀝乾後再排出，切勿違規棄置垃圾包、亂丟菸蒂，一起維護市容環境。

