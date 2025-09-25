快訊

名醫開講！新北市明舉辦防癌論壇 想要健康看過來

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

癌症已連續43年蟬聯國人十大死因首位，平均每4分2秒就有1人確診，且患者年齡層有年輕化趨勢。為喚起市民對癌症篩檢重視，新北市政府將於明天(26日)下午1點半到4點半舉辦「新北防癌行動一起GO健康論壇」，邀請台大、三總及北醫等權威醫師分享治療經驗，號召里長、市府志工及市民朋友參與一起顧健康。

新北市長侯友宜表示，新北率先全國推出多項癌症篩檢，包括高風險族群的肺癌篩檢，以及將大腸癌篩檢年齡提前至45歲，他也呼籲市民把握篩檢機會，讓「早期發現、及早治療」成為全民共識。

明天論壇邀請3位醫學中心專家同台開講，台大醫院外科部主任陳晉興將分享多年在肺癌篩檢及治療的經驗，帶領大家正確認識肺癌，預防與治療的關鍵。北醫乳房醫學中心教授杜世興解析乳癌風險因子與治療方法，協助民眾將專業知識轉化為日常保健行動。三軍總醫院大腸直腸外科醫師饒樹文，說明大腸癌高風險族群的檢查方法與預防策略，提醒市民重視腸道健康。

此次論壇聚焦5大癌症防治策略，新北市衛生局長陳潤秋分享包括子宮頸抹片、糞便潛血檢查、乳房攝影、口腔黏膜檢查及低劑量電腦斷層等多管齊下的措施。她強調，篩檢發現的個案多為癌前病變或早期癌，存活率顯著提高，提醒市民「定期篩檢才能跑在癌症前面」。

除專題演講外，現場設有6大互動攤位，涵蓋癌症防治、菸害防制、營養、大家醫計畫、防疫等主題，透過遊戲與體驗寓教於樂。民眾可參加抽獎，獎品包含不沾鍋湯鍋、多功能體脂計等實用好禮。

衛生局長陳潤秋表示，這次論壇不僅是防癌政策的宣導，更是落實社區健康行動的重要實踐。她呼籲市民把握免費篩檢資源，為自己和家人健康多一層保障。

台大醫院外科部主任陳晉興將分享多年在肺癌篩檢及治療的經驗。圖／新北市衛生局提供
新北市政府將於明天(26日)下午舉辦「新北防癌行動一起GO健康論壇」。圖／新北市衛生局提供
三軍總醫院大腸直腸外科醫師饒樹文明將出席論壇。圖／新北市衛生局提供
篩檢 癌症

