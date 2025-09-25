快訊

公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
羅斯福路基隆路圓環改為正交路口後的模擬圖。（圖左為福和橋向、圖右往信義基隆路、圖上往公館羅斯福路、圖下為往新店羅斯福路）。記者邱書昱／翻攝
羅斯福路基隆路圓環改為正交路口後的模擬圖。（圖左為福和橋向、圖右往信義基隆路、圖上往公館羅斯福路、圖下為往新店羅斯福路）。記者邱書昱／翻攝

台北市公館圓環工程達80%，北市交通局今天表示，9月29日即可開放正交路口通車，而四岔路口當中，僅有福和橋行駛信義區的機車需要兩段式左轉，其餘皆能夠直接左轉，另外，羅斯福路側公車候車也會調整到公車專用道上。

交通規畫科長李薇婷說，公館圓環改為正交路口後，公館羅斯福路往新店方向共有1線公車專用道、4線汽機車道。對向新店往公館同樣有1個公車專用道、汽機車左右轉2線車道及直行2線車道。

李薇婷說，福和橋下受到墩柱影響，建議駕駛人在橋上分流，下橋後會有2線直行信義區、1線公車專用道及2線汽車車道往公館羅斯福路，機車則需要兩段式左轉。信義基隆路往福和橋方向，左右轉各2線車道、2線直行車道。

她提醒，四岔路口唯有福和橋下需要兩段式左轉，其餘皆能左轉。

李薇婷說，針對羅斯福路119巷部分，在123巷21弄採只出不進的單行道，而當地民眾則可以往公館或新店方向。另外，新店羅斯福路往公館方向，則可以從123巷單行道進到社區。福和橋往信義基隆路，也可以到從113巷進到社區。能夠避免外來的汽機車駕駛進到社區內。

公運處補充，羅斯福路的原先停靠路側的12條公車路線，會改道公車專用道上，至於國道公車或專車等則是持續到路側，避免全部集中到公車專用道，同時，也會繼續觀察車流量評估是否調整位置。

交通局長謝銘鴻表示，羅斯基隆路口的正交路口標線及號誌等，於29日可以完工，屆時也會持續觀察車流、配置車道線再行微調，新工處在第二階段施工，也會將正交路口處鋪設實體人行道，預估10月上旬完工。

公館圓環 公車路線 車道

