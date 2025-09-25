新北山藥產季到 推限定山海食農饗宴、田間採藥享半價優惠

新北健康三寶-山藥的採收季節即至，雙溪區公所今舉辦山藥上市記者會，推廣山藥結合貢寮鮑料理及東北角輕旅行，並串聯三貂嶺生態友善隧道及海洋資源復育區，打造低碳之旅，邀請民眾走訪東北角，享用山海食農宴。

雙溪區公所區長劉盈良表示，10月4日至10月25日將辦理「新北山藥-山海食農饗宴」，串連青春山海線景點如三貂嶺生態友善隧道、雙溪老街、舊草嶺隧道等。旅程安排親手挖掘山藥、漫步田園及五星級餐宴，一日遊共10梯次，每人特價990元，25日下午3點開放報名。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥主要為「基隆原生種」山藥質地細膩，在東北角獨特的氣候與土壤條件，賦予山藥卓越的品質，口感入口即化，兼具滑潤與軟Q的特性，其富含膳食纖維和優質植物性蛋白，適合各年齡層食用。在9月27、28日將於台北希望廣場舉辦「消費地展售會」，現場設有山藥與貢寮鮑專區。

農業局長諶錫輝表示，「福容大飯店-福隆店」自10月1日至12月31日推出新北山藥山海宴及一泊二食的住房專案，包含山藥什錦拼、山藥鮮蝦球等多道山藥料理，並於福粵樓結合東北角特產貢寮鮑推出產地限定的單點湯品-山藥鮑魚養生雞湯。