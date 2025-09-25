快訊

弱勢兒少許願「想要一台洗衣機」 大同寶寶加碼送了好多家電

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
大同公司今捐贈家電給弱勢兒少。記者林媛玲／攝影
大同公司今捐贈家電給弱勢兒少。記者林媛玲／攝影

一名受家暴在安置據點生活的孩子曾透露，租屋處洗衣機實在太吵，期盼有新的洗衣機。經新北市社會局與民間單位媒合，如今租屋處不僅多了洗衣機，還加碼有吹風機及吸塵器，讓孩子直呼，「終於擺脫洗衣機吱吱叫的生活了」。孩子也親自寫了感謝卡，還搞笑寫上「感謝大恩大德。」

部分弱勢家庭或受暴孩童在安置據點接受照顧時，生活環境相對窘困，今天新北市政府社會局洋溢著溫暖的氣氛。國際奔享體驗教育發展協會督導謝惠雯表示，

社工負責照顧受暴孩童生活起居，也訓練孩子未來有獨立生活的能力，這次捐贈單位贈送洗衣機，讓孩童非常開心擺脫吵鬧的聲音。

新北市中華基督教青潭浸信會周秉毅牧師今也代表受贈單位表示，教會在新店往坪林山區，專門讓弱勢家庭或受暴及隔代教養孩童在下課後能到教會寫功課及用晚餐，這次也接受到家電捐助，讓小朋友感覺很興奮，透過實質幫助，也讓弱勢兒少感受社會的溫暖。

捐贈單位大同公司捐贈65台價值逾10萬元各式家電，包括洗衣機、淨飲機、電鍋、烤箱、氣炸鍋、電風扇與吹風機等，受惠對象包含小衛星課後照顧據點及團體家庭單位。

大同馬達事業部藍啟華廠長表示，一點善意能帶來無限溫暖，這次捐贈家電希望能真正幫助照顧孩子的單位，讓老師在日常服務上更便利，也讓孩子們能在更舒適、安全的環境中學習與成長，也期待社會有善的循環。

社會局長李美珍表示，大同公司、三峽廠工會及關係企業工會透過此次捐贈，讓更多弱勢兒少據點得到設備改善，提供孩子們更安心、舒適的學習環境。未來也持續透過「好日子愛心大平台」匯聚各界愛心，攜手企業與民間單位，共同守護兒少、支持家庭。

小衛星課後照顧據點遍布新北29區，目前共有175處據點，提供弱勢家庭孩子課後學習、生活照顧等，每年陪伴約7700名孩子成長，用愛與關懷守護弱勢兒少。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市有許多工會守護勞工權益，也長期用心投入社會公益，愛心需要持續累積，這份關懷除改善了孩子們的學習環境，也讓家庭和社區感受到來自各界支持與陪伴。

受暴孩童親自寫卡片感謝大同公司捐贈洗衣機，擺脫吵鬧的生活。記者林媛玲／攝影
受暴孩童親自寫卡片感謝大同公司捐贈洗衣機，擺脫吵鬧的生活。記者林媛玲／攝影

