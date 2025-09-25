北市公館圓環工程達8成 28日深夜交管請改道

北市公館圓環工程進度達80％，北市工務局及交通局今說明，羅斯福路與基隆路的正交路口繪製預計9月29日通行，後續進行標線相關等調整。工務局長黃一平提醒，28日到29日的圓環施工是關鍵，屆時汽車福和橋下基隆羅斯福路的匝道封閉；機車則沒有影響。

新工處工務科長高銘伸說明，截至9月13日開工後，已完成車型地下道引導回填、天井段回填，兩側的引導護欄及圓環端地上物也已拆除，整體工程進度達80％，後續預估會施作5天的路面的銑鋪，並以五個區塊方式進行工程，且採晚間11點到清晨6時施工。

高銘伸說，在9月24日早上銑鋪工程先行將羅斯福路引道段底層，晚上羅斯福路鋪公館到景美。第二階段25日到26日的羅斯福路鋪景美到公館。第三階段是26日到27日的基隆路(福和路)外側車道及基隆路(101方向)兩側車道。第四階段是27日到28日的東北側及基隆路(福和橋)內側車道。

他說，最後階段則是28日到29日的圓環。因此順利的話會在29日清晨6時完成，並且繪製正交路口，屆時也會有道路施工封閉，並由義交人員及夜間現場引導行車路線。

工務局長黃一平補充，28日到29日的深夜工程是關鍵，工程階段，福和橋下基隆羅斯福路的匝道封閉，要到下一個匝道；機車則沒有影響。

新工處長林昆虎也說，整體施工過程能這麼快，主要是先有預鑄廠提供工料，同時原本規畫是先填平地下道才改自來水管，這次及早交給自來水處改管同時封填，過程中也感謝周邊居民忍受噪音。