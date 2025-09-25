新北整建維護補助新法上路 放寬同意比例、最高補助1500萬

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，提供立面修繕、耐震補強、弱層補強與增設電梯補助，最高補助1500萬元。

老宅延壽是近年最熱門議題之一，都更處表示，有感於近年地震頻繁、簡政便民與實務整合議題，以「維護、穩固、力挺」為目標，不只提供立面修繕、耐震補強與增設電梯補助，更納入弱層補強，提供社區新選擇。

此外，也大幅放寬整建維護補助同意比率，只要50%所有權人同意或區權會決議即可申請；在技術上，也與新北建築師、土木技師、結構技師3大專業公會合作，導入專業簽證及審查機制；行政上也持續簡化程序、提高每案最高補助比率至總經費85%，上限1500萬元。

新北市建築師公會汪俊男理事長表示，公會持續與新北市政府合作，提供新北市民整建維護諮詢輔導、法令說明會服務，並給予市府專業意見與民眾反饋，感謝市府本次修法傾聽民意並廣納公會意見，納入弱層補強並放寬申請同意比率，期望能促使更多民眾重視整建維護重要性，以提升建築物機能及安全舒適性。

都更處舉例，位於新北市樹林火車站前的一排連棟老屋，本月建築立面修繕順利完工，過去外牆磁磚剝落、管線凌亂、鐵窗增設，如今在市府整建維護政策的協助下，華麗變身，不僅為樹林火車站周邊增添新風貌，更強化建物機能，讓居民找回安心的居住環境。