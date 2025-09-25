南港便當店疑食物中毒...補習班40多人吐下瀉 衛生局今複查

台北市南港一間補習班爆出疑似食物中毒，40多人出現上吐下瀉或發燒狀況。北市衛生局表示，接獲通報後稽查確實有出現疏失，當下要求停業，今天將前往複查。

民眾在地方南港社團上貼出孩子疑似食物中毒狀況，有出現上吐下瀉、發燒，並前往醫院就醫治療。也有民眾指出，目前疑有40多位小朋友有症狀，提醒家長多加留意。

北市衛生局食藥科長林冠蓁說明，9月19日南港一間補習班與附近便當店合作，小朋友在當天用完晚餐後，疑似出現上吐下瀉、發燒、腹痛等症狀，20日接獲醫院和診所通報疑似食物中毒事件。

林冠蓁說，由於當天有61人用餐、40多人不適，醫療院所通報的有32人，依法只要6人以上就會展開調查。由於隔天為周六，到了周日才聯繫上店家，並前往稽查發現，沙拉油直接放在地面上、冰箱內的個人物品和食物混放，冷凍也沒有到負18度。

林冠蓁說，當下要求業者停業、限期改善，店家昨天有提送改善計畫，今天會再前往店家複查，若通過就能簽核復業，若沒有通過則是依法可處6萬元到2億元罰款。

林冠蓁補充，由於確認是否為食品中毒和致病菌培養，需要1到2周時間，因此會先複查整體衛生條件。