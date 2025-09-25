快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

南港便當店疑食物中毒...補習班40多人吐下瀉 衛生局今複查

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾在地方社團貼上疑似小朋友食物中毒狀況。圖／擷取自網路
民眾在地方社團貼上疑似小朋友食物中毒狀況。圖／擷取自網路

台北市南港一間補習班爆出疑似食物中毒，40多人出現上吐下瀉或發燒狀況。北市衛生局表示，接獲通報後稽查確實有出現疏失，當下要求停業，今天將前往複查。

民眾在地方南港社團上貼出孩子疑似食物中毒狀況，有出現上吐下瀉、發燒，並前往醫院就醫治療。也有民眾指出，目前疑有40多位小朋友有症狀，提醒家長多加留意。

北市衛生局食藥科長林冠蓁說明，9月19日南港一間補習班與附近便當店合作，小朋友在當天用完晚餐後，疑似出現上吐下瀉、發燒、腹痛等症狀，20日接獲醫院和診所通報疑似食物中毒事件。

林冠蓁說，由於當天有61人用餐、40多人不適，醫療院所通報的有32人，依法只要6人以上就會展開調查。由於隔天為周六，到了周日才聯繫上店家，並前往稽查發現，沙拉油直接放在地面上、冰箱內的個人物品和食物混放，冷凍也沒有到負18度。

林冠蓁說，當下要求業者停業、限期改善，店家昨天有提送改善計畫，今天會再前往店家複查，若通過就能簽核復業，若沒有通過則是依法可處6萬元到2億元罰款。

林冠蓁補充，由於確認是否為食品中毒和致病菌培養，需要1到2周時間，因此會先複查整體衛生條件。

食物中毒 衛生局 發燒

延伸閱讀

中國大陸女遊客疑因食物中毒峇里島一旅社離世 多名住客也因腸胃炎住院

5分鐘到Lalapor、南港1/2價　汐止千坪景觀宅搶手

外送飲料「不要去冰」！營養師示警：恐食物中毒 2類飲品最易變質

親學生還露生殖器！北市補習班負責人涉性騷 遭公布姓名、終身不得擔任

相關新聞

亞力山大翻版？「全真瑜珈健身」爆消費糾紛 北市法務局說話了

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」突有6間分館無預警暫停營業，會員錯愕，北市議員要求市府...

新北敬老愛心卡將加碼到600點 適用國道客運增至85條

新北市長侯友宜昨天宣布敬老愛心卡明年7月起每人從原本480點加碼為600點，新北市交通局表示，自明年1月起，持敬老愛心卡...

北市公館圓環工程達8成 28日深夜交管請改道

北市公館圓環工程進度達80％，北市工務局及交通局今說明，羅斯福路與基隆路的正交路口繪製預計9月29日通行，後續進行標線相...

新北整建維護補助新法上路 放寬同意比例、最高補助1500萬

新北整維補助新法上路，放寬同意比且提高補助比率最高至85%。都更處表示，為推動老舊建築物機能改善，市府於9月18日發布「...

南港便當店疑食物中毒...補習班40多人吐下瀉 衛生局今複查

台北市南港一間補習班爆出疑似食物中毒，40多人出現上吐下瀉或發燒狀況。北市衛生局表示，接獲通報後稽查確實有出現疏失，當下...

考察星國永續城市與綠色金融 劉和然允建國際合作橋梁

新北市副市長劉和然21日起率隊前往新加坡展開五天參訪行程，今天最後一天，這次參訪新加坡環境永續、城市規畫及綠色金融三大主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。