新北敬老愛心卡將加碼到600點 適用國道客運增至85條

新北市長侯友宜昨天宣布敬老愛心卡明年7月起每人從原本480點加碼為600點，新北市交通局表示，自明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運路線，將從15條增加到80條以上，2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由原本的北北基擴大至北北基桃宜，適用火車站數自36站增加到64站。

新北市交通局統計，持敬老愛心卡每年搭乘計程車次數達30萬次，租借騎乘YouBike更高達166萬次，敬老愛心卡已成為長者日常的重要夥伴。

交通局簡任技正吳政諺表示，敬老愛心卡這次福利升級最大亮點是擴大交通工具使用範圍，自明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運路線從15條增加到80條以上，讓長者跨縣市旅遊探親安心又方便。

而2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由原本的北北基擴大至北北基桃宜，適用火車站數自36站增加到64站，服務里程數從100公里延伸到232公里，讓長者更能無縫銜接城際交通。

吳政諺強調，敬老愛心卡點數福利的提升，讓長者使用敬老愛心卡搭乘國道客運、台鐵、捷運、公車、計程車或租借騎乘YouBike，可減少自駕，降低交通風險，同時也有助於減碳，為環境永續盡分心力。

交通局指出，租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘應遵守道路交通安全規則並行人優先、勿使用手機，共創友善、安全的交通環境。