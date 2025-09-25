快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

新北敬老愛心卡將加碼到600點 適用國道客運增至85條

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市敬老愛心卡點數將增加，服務範圍也將擴大。圖／新北市社會局提供
新北市敬老愛心卡點數將增加，服務範圍也將擴大。圖／新北市社會局提供

新北市長侯友宜昨天宣布敬老愛心卡明年7月起每人從原本480點加碼為600點，新北市交通局表示，自明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運路線，將從15條增加到80條以上，2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由原本的北北基擴大至北北基桃宜，適用火車站數自36站增加到64站。

新北市交通局統計，持敬老愛心卡每年搭乘計程車次數達30萬次，租借騎乘YouBike更高達166萬次，敬老愛心卡已成為長者日常的重要夥伴。

交通局簡任技正吳政諺表示，敬老愛心卡這次福利升級最大亮點是擴大交通工具使用範圍，自明年1月起，持敬老愛心卡扣點搭乘北北基桃宜國道客運路線從15條增加到80條以上，讓長者跨縣市旅遊探親安心又方便。

而2月起持卡搭乘計程車使用點數單趟上限由65點提高至85點，台鐵則從單趟30點大幅提高到150點，使用範圍也由原本的北北基擴大至北北基桃宜，適用火車站數自36站增加到64站，服務里程數從100公里延伸到232公里，讓長者更能無縫銜接城際交通。

吳政諺強調，敬老愛心卡點數福利的提升，讓長者使用敬老愛心卡搭乘國道客運、台鐵、捷運、公車、計程車或租借騎乘YouBike，可減少自駕，降低交通風險，同時也有助於減碳，為環境永續盡分心力。

交通局指出，租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘應遵守道路交通安全規則並行人優先、勿使用手機，共創友善、安全的交通環境。

國道客運 敬老卡

延伸閱讀

新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

新北敬老愛心卡升級 115年7月起加碼至600點

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

減碳存摺破40萬人次直接抽 捷運年票、悠遊付儲值金找幸運兒

相關新聞

新北敬老愛心卡將加碼到600點 適用國道客運增至85條

新北市長侯友宜昨天宣布敬老愛心卡明年7月起每人從原本480點加碼為600點，新北市交通局表示，自明年1月起，持敬老愛心卡...

新北敬老愛心卡 將加碼到600點

新北市65歲以上人口逾79萬人，約占全市人口2成，邁入超高齡社會，預估6年後年會超過100萬人。為鼓勵長者健康活躍生活，...

考察星國永續城市與綠色金融 劉和然允建國際合作橋梁

新北市副市長劉和然21日起率隊前往新加坡展開五天參訪行程，今天最後一天，這次參訪新加坡環境永續、城市規畫及綠色金融三大主...

新北擴大帶狀疱疹疫苗補助

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布即日起擴大帶狀疱疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且...

北市人車共道罰單增 單車族喊冤

雙北規畫「人車共道」，不過民眾陳情，北市有些「人車共道」路口僅斑馬線，沒畫設自行車穿越道線，有騎士因路口沒下車牽行被開罰...

北市校園流感升溫 比去年增逾4倍

流感疫情升溫，北市校園確診數已逾3000人次，截至昨日仍3校3班停課中。北市教育局發函學校加強消毒與防疫，為避免疫情擴大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。