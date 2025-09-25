聽新聞
北市校園流感升溫 比去年增逾4倍

聯合報／ 記者洪子凱江婉儀／連線報導
北市流感疫情升溫，開學至20日校園流感通報已超過3千人次，比去年同期暴增4.6倍。圖／聯合報系資料照片

流感疫情升溫，北市校園確診數已逾3000人次，截至昨日仍3校3班停課中。北市教育局發函學校加強消毒與防疫，為避免疫情擴大，學校可自行評估是否停課、採線上教學；新北自開學以來，至昨日累計通報流感數也有4893人次，含公私立幼兒園

據北市衛生局統計，上周北市校園流感通報1645人次，為去年以來，單周通報量新高，開學至9月20日累計通報3548人次，為去年同期757人次的4.6倍。衛生局表示，COVID-19疫情後，流行疾病周期出現改變，今年流行季節有提早跡象，加上開學後學生群聚，導致疫情升溫嚴重。

北市從去年10月起，分兩階段提供公費流感及新冠疫苗接種，學生族群為第一階段施打對象，以校園集中接種為主，若學生無法於學校指定日期接種，仍可持「補種通知單」前往合約院所補種。

新北市自開學到昨日，累計流感通報個案為4893人次，目前全新北尚無學校因流感疫情停課、改線上教學情形。新北教育局表示，已提醒各校加強環境清潔、消毒與防疫宣導，並持續與衛生單位合作，提醒師生注意個人衛生與生病在家休養。

北市衛生局提醒，流感傳播力強，潛伏期為1至4天，若出現發燒、頭痛、明顯肌肉痠痛、疲倦，可能是感染流感，應配戴口罩並盡速就醫。

