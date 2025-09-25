北市人車共道罰單增 單車族喊冤

雙北規畫「人車共道」，不過民眾陳情，北市有些「人車共道」路口僅斑馬線，沒畫設自行車穿越道線，有騎士因路口沒下車牽行被開罰，近5年開罰數近2千件；騎士怨「很冤枉」。新北交通局稱，新北人車共道在路口均畫有自行車穿越道線。

為改善單車行人通行友善，北市將寬度2.2至2.4米人行道，規畫為「人車共道」，目前全市總長3百多公里，議員李明賢接獲陳情，有單車騎士人車共道騎到路口，因路口僅有斑馬線，騎士沒下車用牽行方式過馬路，被員警開罰，質疑這擺明是單車陷阱。

目前北市忠孝東、南京東路等主幹道，人車共道穿越馬路時都有單車穿越道線，但內湖民權東路國防大學前，人車共道卻沒有畫設單車穿越道線。

李明賢調閱北市近年取締自行車不依標線行駛件數，2021年132件、2022年171件、2023年倍增至349件。去年更增至529件，今年截至8月已661件。4年8個月開罰數1842件，質疑政策規畫相關配套沒跟上。

北市交工處表示，依法規自行車屬慢車須行駛慢車道，基於安全才針對寬度夠的人行道規畫人車共道，但因每個路口條件不同，有的沒有畫設自行車穿越道線，已盤點哪些路口有這樣狀況，會逐步檢視改善。

新北交通局表示，自行車穿越路口，需依自行車穿越道線騎乘，如未畫設則須下車牽引通行，違者可依道安條例開罰300至1200元。