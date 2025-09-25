新北擴大帶狀疱疹疫苗補助

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布即日起擴大帶狀疱疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者，可全額補助接種。

為守護高風險族群免受帶狀疱疹病毒威脅，新北今年3月14日起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，迄今接種近300人次。此一波補助對象疾病別放寬、13個偏鄉不用有疾病別，嘉惠對象寬大，新北預估有近8千人符合新一波全額補助條件，這類對象可就近到轄區衛生所施打疫苗。

設籍13個偏遠行政區，包含瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來者，僅需需符合上述條件的其中1項。不限制疾病，皆可攜帶健保卡、低收／中低收證明、疾病相關佐證資料，可至全市29區衛生所免費接種帶狀疱疹疫苗。

新北衛生局長陳潤秋指出，帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質。接種疫苗能預防帶狀疱疹及其併發症，目前中央尚未納入常規接種，但疫苗價格昂貴，完整接種2劑費用約1萬6000元，非活性基因重組帶狀疱疹疫苗要接種2劑，2劑間隔2至6個月，保護力更長，接種7年後仍維持97%以上。