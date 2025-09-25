聽新聞
0:00 / 0:00

新北擴大帶狀疱疹疫苗補助

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北報導
新北市衛生局宣布帶狀疱疹補助對象放寬，預估有8千人符合全額補助條件。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局宣布帶狀疱疹補助對象放寬，預估有8千人符合全額補助條件。圖／新北市衛生局提供

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布即日起擴大帶狀疱疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且罹患高風險慢性疾病或符合重大傷病項目者，可全額補助接種。

為守護高風險族群免受帶狀疱疹病毒威脅，新北今年3月14日起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，迄今接種近300人次。此一波補助對象疾病別放寬、13個偏鄉不用有疾病別，嘉惠對象寬大，新北預估有近8千人符合新一波全額補助條件，這類對象可就近到轄區衛生所施打疫苗。

設籍13個偏遠行政區，包含瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來者，僅需需符合上述條件的其中1項。不限制疾病，皆可攜帶健保卡、低收／中低收證明、疾病相關佐證資料，可至全市29區衛生所免費接種帶狀疱疹疫苗。

新北衛生局長陳潤秋指出，帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質。接種疫苗能預防帶狀疱疹及其併發症，目前中央尚未納入常規接種，但疫苗價格昂貴，完整接種2劑費用約1萬6000元，非活性基因重組帶狀疱疹疫苗要接種2劑，2劑間隔2至6個月，保護力更長，接種7年後仍維持97%以上。

疫苗 風險 健保卡 偏鄉 低收入戶 病毒 衛生局

延伸閱讀

新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

新北淡水古蹟博物館攜手政大 合辦學術工作坊探討文化多元

新北敬老愛心卡加碼至600點 藍綠皆贊成

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

相關新聞

新北敬老愛心卡 將加碼到600點

新北市65歲以上人口逾79萬人，約占全市人口2成，邁入超高齡社會，預估6年後年會超過100萬人。為鼓勵長者健康活躍生活，...

新北擴大帶狀疱疹疫苗補助

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布即日起擴大帶狀疱疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且...

北市人車共道罰單增 單車族喊冤

雙北規畫「人車共道」，不過民眾陳情，北市有些「人車共道」路口僅斑馬線，沒畫設自行車穿越道線，有騎士因路口沒下車牽行被開罰...

北市校園流感升溫 比去年增逾4倍

流感疫情升溫，北市校園確診數已逾3000人次，截至昨日仍3校3班停課中。北市教育局發函學校加強消毒與防疫，為避免疫情擴大...

全真瑜珈6分館因罷工暫停業 北市法務局受理申訴案爆128件

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，會員人數逾萬...

新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

新北市政會議今天通過115年度總預算編列案，歲入2478億餘元；歲出2612億餘元，較今年增387.44億元，主要項目為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。