新北敬老愛心卡 將加碼到600點

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／連線報導
新北市明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，從原本480點（元）加碼為600點。記者林媛玲／攝影
新北市65歲以上人口逾79萬人，約占全市人口2成，邁入超高齡社會，預估6年後年會超過100萬人。為鼓勵長者健康活躍生活，社會局昨宣布，明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，使用方式也擴大，預估增加經費6.8億元，逾89萬長輩及身心障礙者受惠，藍綠都肯定。

市長侯友宜說，新北市老年已79萬2438人，2031年會超過25%，市府思考如何從活躍、健康、共融讓長輩安心樂活，決定明年度開始加碼新北市敬老愛心卡補助。

第一階段明年元月新增折抵國民健康運動中心、聯合醫院、29區的衛生所掛號費，也擴大國道公路客運使用；第二階段明年2月起則提高台鐵單趟折抵30點增加到150點，計程車從單趟65點提高至85點；第三階段明年7月起，每人從原本480點（元）加碼為600點。

板橋邱先生說，很多長者不愛出門，擴大使用範圍效益也不大，至於新增聯醫掛號使用，但一般診所無法適用，美意打折扣。新莊邱姓市民表示，敬老愛心卡當月點數若未使用完就歸零，他建議可累積點數，更增加使用意願。

國民黨議員周勝考表示，他多次建議市府應提升敬老愛心卡效能，讓點數能更靈活、更貼近實際需求，此次政策調整，正是回應長者的聲音，讓長輩能走得更遠、動得更健康，也減輕就醫負擔。民進黨議會黨團總召廖宜琨說，希望能把敬老卡點數提高至1500點，進一步擴大使用範圍，納入藥局、農會等場所，真正落實對長者的照顧。

社會局依使用狀況編列預算，今年編19.3億，明年編26億1272萬元。局長李美珍表示，面對超高齡海嘯浪潮，新北市提出三大願景「活躍」目標，提供長者多元學習與各類成果發表，讓長者擁有活躍、自我實現的新舞台。

長輩 社會局 衛生所 運動中心 計程車 診所

相關新聞

新北敬老愛心卡 將加碼到600點

新北市65歲以上人口逾79萬人，約占全市人口2成，邁入超高齡社會，預估6年後年會超過100萬人。為鼓勵長者健康活躍生活，...

新北擴大帶狀疱疹疫苗補助

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布即日起擴大帶狀疱疹疫苗全額補助對象，設籍新北65歲（原住民55歲）以上低收及中低收入戶，且...

北市人車共道罰單增 單車族喊冤

雙北規畫「人車共道」，不過民眾陳情，北市有些「人車共道」路口僅斑馬線，沒畫設自行車穿越道線，有騎士因路口沒下車牽行被開罰...

北市校園流感升溫 比去年增逾4倍

流感疫情升溫，北市校園確診數已逾3000人次，截至昨日仍3校3班停課中。北市教育局發函學校加強消毒與防疫，為避免疫情擴大...

全真瑜珈6分館因罷工暫停業 北市法務局受理申訴案爆128件

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，會員人數逾萬...

新北市府通過115年總預算案 歲出2612億成長逾17%

新北市政會議今天通過115年度總預算編列案，歲入2478億餘元；歲出2612億餘元，較今年增387.44億元，主要項目為...

