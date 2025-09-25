新北敬老愛心卡 將加碼到600點

新北市65歲以上人口逾79萬人，約占全市人口2成，邁入超高齡社會，預估6年後年會超過100萬人。為鼓勵長者健康活躍生活，社會局昨宣布，明年新北敬老愛心卡分三階段加碼升級，使用方式也擴大，預估增加經費6.8億元，逾89萬長輩及身心障礙者受惠，藍綠都肯定。

市長侯友宜說，新北市老年已79萬2438人，2031年會超過25%，市府思考如何從活躍、健康、共融讓長輩安心樂活，決定明年度開始加碼新北市敬老愛心卡補助。

第一階段明年元月新增折抵國民健康運動中心、聯合醫院、29區的衛生所掛號費，也擴大國道公路客運使用；第二階段明年2月起則提高台鐵單趟折抵30點增加到150點，計程車從單趟65點提高至85點；第三階段明年7月起，每人從原本480點（元）加碼為600點。

板橋邱先生說，很多長者不愛出門，擴大使用範圍效益也不大，至於新增聯醫掛號使用，但一般診所無法適用，美意打折扣。新莊邱姓市民表示，敬老愛心卡當月點數若未使用完就歸零，他建議可累積點數，更增加使用意願。

國民黨議員周勝考表示，他多次建議市府應提升敬老愛心卡效能，讓點數能更靈活、更貼近實際需求，此次政策調整，正是回應長者的聲音，讓長輩能走得更遠、動得更健康，也減輕就醫負擔。民進黨議會黨團總召廖宜琨說，希望能把敬老卡點數提高至1500點，進一步擴大使用範圍，納入藥局、農會等場所，真正落實對長者的照顧。

社會局依使用狀況編列預算，今年編19.3億，明年編26億1272萬元。局長李美珍表示，面對超高齡海嘯浪潮，新北市提出三大願景「活躍」目標，提供長者多元學習與各類成果發表，讓長者擁有活躍、自我實現的新舞台。